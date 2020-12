Jongerenraad pleit voor vuurwerkshows door gemeente en lokale ondernemers

ALTENA • Jongerenraad Going 4 Altena ziet wel wat in door de gemeente georganiseerde vuurwerkshows als alternatief voor festiviteiten die normaal gesproken plaatsvinden rondom de jaarwisseling.

De jongerenraad zou graag zien dat daar lokale vuurwerkondernemers bij betrokken worden, schrijft vicevoorzitter Nick Rombout een advies over de jaarwisseling in coronatijd aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

“Hierbij is van belang dat gemeenten zoeken naar een of meerdere locaties, waarbij veel mensen het vuurwerk kunnen zien, maar dat zij niet naar deze locaties toe kunnen”, staat in de brief te lezen.

Gezondheidsrisico beperkt

“Op deze manier voorkom je samenscholing, maar kunnen inwoners wel genieten van vuurwerk en zullen zij minder geneigd zijn om zelf vuurwerk af te steken. Locaties waar u aan kunt denken zijn boven op gebouwen of bruggen, in het buitengebied of vanaf een boot. Wanneer dit wordt afgestoken doorprofessionals, zal het gezondheidsrisico ook sterk worden beperkt.”

Voor oudejaarsdag zelf, wanneer volgens Rombout veel jongeren en volwassenen thuis zijn en elkaar opzoeken in de aanloop naar de jaarwisseling, stelt de jongerenraad voor om bijvoorbeeld een drive-in langs ‘hoogtepunten’ in de gemeente te organiseren, met eten en drinken verzorgd door lokale ondernemers.

Ook behoren kleinschalige buitenactiviteiten, zoals een show, film of activiteit die wordt georganiseerd door professionals uit de regio, tot de mogelijkheden. Toeschouwers zitten daarbij op anderhalve meter van elkaar.

Bingo

Online zouden gemeenten een bingo met prijzen van lokale ondernemers kunnen houden. “Maar laat hierbij ook lokale bedrijven uit de evenementenbranche meedenken”, adviseert de jongerenraad.

Volgens Jongerenraad Going 4 Altena is het in ieder geval belangrijk dat gemeenten zelf het initiatief nemen in de aanloop naar oud en nieuw.

Derde golf

“Het gevaar is dat mensen hun eigen evenementen gaan organiseren, zoals we dit de laatste tijd steeds meer zien. Wat opvalt aan deze zelfgeorganiseerde illegale feesten is dat de coronaregels hier totaal niet worden nageleefd. Waar minister De Jonge sprak over ‘een derde golf onder de kerstboom’, vrezen wij dat we met een derde golf het nieuwe jaar ingaan als gemeenten zich niet voorbereiden op de jaarwisseling.”