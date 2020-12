Almkerkse diaconieën komen in actie voor Voedselbank Altena

ALMKERK • De diaconieën in Almkerk komen weer in actie voor Voedselbank Altena.

Op vrijdag 11 december en zaterdag 12 december wordt van 7:00 uur tot 21:00 uur door de gezamenlijke diaconieën van alle kerken uit Almkerk een voedselbankactie worden georganiseerd bij Albert Heijn in Almkerk voor Voedselbank Altena in Sleeuwijk.

De voedselbank geeft basispakketten met levensmiddelen aan huishoudens in onze regio, die door bijvoorbeeld financiële problemen niet goed kunnen voorzien in hun levensonderhoud. Er doen in 2020 vanwege het coronavirus en de problemen die daardoor ontstaan, veel meer gezinnen dan gebruikelijk een beroep op de voedselbank.

Coronaproof

De medewerkers van de diaconieën zullen bij de winkel zoveel mogelijk coronaproof te werk gaan. Bij de ingang worden lijstjes uitgereikt met producten waar de voedselbank behoefte aan heeft.

Deze producten of eventueel een financiële bijdrage hiervoor kunnen bij een tent buiten de Albert Heijn worden ingeleverd op een tafel. De opbrengst wordt weer aan de voedselbank overhandigd.