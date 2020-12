Amy Rijkers geeft webinar over bijziendheid bij kinderen

REGIO • Amy Rijkers van Altena Optiek uit Woudrichem geeft op woensdag 16 december een webinar over bijziendheid bij kinderen.

Dit doet ze op initiatief van Basisschool Oudendijk. De school kiest hiervoor, omdat kinderen op steeds jongere leeftijd te maken krijgen met bijziendheid.

Gezond houden

Optometrist Amy vertelt waarom dit zo is en wat ouders kunnen doen om de ogen van hun kinderen zo gezond mogelijk te houden. Ze zal ingaan op het groeiend aantal bijziende kinderen, de risico’s, maar ook op de oorzaken van deze min-sterkte-epidemie.

Erfelijkheid en etniciteit spelen een grote rol in het ontstaan van bijziendheid, maar de levensstijl van de kinderen van nu heeft ook invloed op het zicht van kinderen. Hoe hoger de min-sterkte, hoe groter het risico op oogaandoeningen op latere leeftijd. Bijziendheid is niet te genezen, maar er zijn wél methoden om het verder achteruitgaan van de ogen te remmen.

Inschrijven

Het webinar vindt plaats op woensdag 16 december om 20:00 uur. Meekijken is gratis. De avond is bedoeld voor alle geïnteresseerde ouders en verzorgers uit de regio Altena. Inschrijven kan via mr@bsoudendijk.nl.