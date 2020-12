‘Confetti Opruim Estafette’ in Woudrichem

WOUDRICHEM • In Woudrichem wordt op zaterdag 19 december een ‘Confetti Opruim Estafette’ gehouden.

Dat klinkt misschien feestelijk en gezellig, maar het is een actie om juist de resten weg te halen van een feestje dat in maart gehouden is.

Frutsels

Jos Korthout van de Vrienden van het Woerkumse Strandje roept vrijwilligers op om mee te helpen om de plastic goud-, zilver-, rood- en groenkleurige frutsels op te ruimen.

Ze liggen in het gras rondom het kanon op de Maaspunt in Woudrichem. Het kanon is gemakkelijk te vinden, een paar meter achter het beeldje van De Zalmvisser op de Rijkswal, bovenop de stadsmuur van de vesting Woudrichem. Een deel van die confetti is over de wal heen gewaaid en naar beneden gevallen. Het ligt dus ook onderaan de stadsmuur, langs de oever van de Afgedamde Maas.

De confetti ligt tussen het gras en is grotendeels bedekt geraakt door afgevallen bladeren. Vanwege het coronavirus kan er telkens met twee mensen opgeruimd worden.

Opgeven kan met een berichtje naar j.a.m.korthout@planet.nl.

Aflossen

“Als we genoeg mensen hebben, kunnen we elkaar elk half uur aflossen. Zo krijgen we dat plastic alsnog weggewerkt”, aldus Korthout. “Zo voorkomen we dat het plastic in de grond verdwijnt en daar uiteenvalt in micro- en nanoplastics die opgenomen worden door het bodemleven en uiteindelijk in ons eigen lichaam terecht komen.”