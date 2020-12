Meer dan genoeg helpende handen voor door corona getroffen Wijkestein

WIJK EN AALBURG • Twintig bewoners van Wijkestein in Wijk en Aalburg zijn besmet met het coronavirus en 40 medewerkers zitten thuis. Het goede nieuws is dat het verzorgingshuis zoveel hulp aangeboden heeft gekregen dat de zorg sowieso deze maand op een goede manier door kan gaan.

Pakweg een maand geleden was Wijkestein nog vrijwel coronavrij, inmiddels zijn twintig bewoners positief getest op het virus. Het gaat om één afdeling, die al twee weken in volledige isolatie zit. Het trieste bericht is dat vier van de bewoners aan de gevolgen van het virus zijn overleden. Aan de andere kant knappen mensen gelukkig ook weer op.

Tegelijkertijd kampt ook het personeel van Wijkestein met het virus: 40 medewerkers zitten besmet thuis, vertelt Liselotte van Bokhoven, bestuurder bij Zorgplein Maaswaarden.

Ze wijst daarbij op het hoge aantal coronabesmettingen in heel Altena.

Maatregelen

“Als je kijkt naar het coronadashboard springt de gemeente er landelijk gezien negatief uit. Dat heeft ook gevolgen voor onze bewoners en onze medewerkers. Ik zou via deze weg nog eens iedereen op het hart willen drukken: houd je aan de maatregelen. Houd anderhalve meter afstand, was je handen en laat je bij klachten testen. Zeker als je op bezoek komt bij opa of oma hier in Wijkestein.”

Om het tekort aan personeel op te vangen plaatste een medewerker van Wijkestein vorige week een noodkreet op Facebook. Helpende handen werden gezocht. “Maar we hebben nu zoveel aanmeldingen gekregen dat we mensen vriendelijk moeten bedanken voor het aanbod”, zegt Van Bokhoven.

Mensen met verschillende achtergronden lieten weten dat ze in deze moeilijke periode graag bijspringen.

“Verpleegkundigen, mensen voor het huishoudelijk werk, voor het koffieschenken, écht van alles zit erbij. Dat is natuurlijk een cadeautje. Goed om te merken dat zoveel mensen Zorgplein Maaswaarden een warm hart toedragen. Dankzij deze mensen ziet het er naar uit dat we het de komende maand wel gaan redden.”

Griepseizoen

Van Bokhoven richt haar vizier ook al op 2021. Ze hoopt dat de huidige uitbraak met de kerst weer is afgezwakt, maar zolang het griepseizoen loopt en het gevaar op een mogelijke derde coronagolf nog niet geweken is, is Zorgplein Maaswaarden er veel aan gelegen om de nieuwe krachten binnenboord te houden.

Nieuwe medewerkers krijgen nu al betaald voor hun werkzaamheden in deze periode en een deel wordt zelfs een baan aangeboden.

Welkom

Van Bokhoven hoopt daarnaast studenten te binden met een jaarcontract voor werk in het weekend en tijdens vakanties. “Het gaat erom dat iedereen zich welkom voelt bij ons.”