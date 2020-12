Coronacijfers ondernemend Altena vertellen niet het hele verhaal

ALTENA • Ondernemend Altena slaat zich aardig door de coronacrisis heen, maar de cijfers behoeven wel enige nuance, zegt wethouder Matthijs van Oosten.

Het aantal faillissementen ligt in Altena het hele jaar al lager dan elders in midden Noord-Brabant.

Het aantal werkgevers in de gemeente dat een beroep deed op de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) was in de tweede ronde al minder dan de helft van de eerste aanvragen - 368 om 168 - en het aantal zelfstandigen dat aanspraak wilde maken op de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO) is fors afgenomen.

In eerste instantie vroegen zo’n 735 mensen de regeling aan, de tweede keer waren dat er nog 166 en toen de TOZO voor de derde keer kon worden aangevraagd gebeurde dat in Altena nog 76 keer.

Mooie cijfers

Dat zijn in principe mooie cijfers, beaamt wethouder Matthijs van Oosten.

“Op papier zeker. In de praktijk zit er wel nuance in. Dat in Altena minder bedrijven failliet gaan dan voorgaande jaren is niet uitzonderlijk. Dat zie je overal in Nederland. Dat heeft te maken met de coronasteun van de overheid. Het risico zit ‘m in wat er gaat gebeuren als die steunpakketten voor ondernemers verdwijnen.”

TOZO-aanvragen komen over het algemeen vooral vanuit de beroepen die het moeilijk hebben door de lockdown. In het voorjaar waren dat de horeca, de contactberoepen, de cultuursector en de sportsector. In de tweede golf zijn de contactberoepen open gebleven. Horecabedrijven en de cultuursector en evenementenbranche hebben nog steeds te maken met sluiting. Daar zijn dan ook de meeste ZZP’ers, die het moeilijk hebben.

Dat de horeca en de evenementensector in Altena relatief minder sterk vertegenwoordigd zijn heeft ook invloed op de coronacijfers, merkt Van Oosten op. “De absolute getallen ligger hier lager, maar de horeca is op dit moment net zo zwaar getroffen als in de rest van het land. Ook in Altena heeft de horeca écht een probleem.”

Maritieme sector

De maritieme sector merkt de gevolgen van een crisis doorgaans pas later, maar Werkendamse havenondernemers hebben recent wel weer mooie orders binnen gesleept. “Tegen de trend in”, zegt Van Oosten. “Dat is mooi. Laten we hopen dat door deze projecten ook andere bedrijven aan het werk kunnen blijven.”

Opvallend is dat ondernemers naast de rijksregelingen bij de gemeente niet om extra steun of om uitstel van betaling van gemeentelijke belastingen hebben gevraagd. Mogelijk omdat ze op een later moment dan weer een groter bedrag zouden moeten betalen, vermoedt de wethouder, die ook stelt dat de schade qua arbeidsplaatsen ‘redelijk beperkt’ is gebleven. Het aantal WW-uitkeringen in Altena verschilt tot en met oktober 2020 niet veel met een jaar eerder: 559 tegenover 513.

Tegelijkertijd steekt Altena ondernemers zoveel mogelijk de helpende hand toe, bijvoorbeeld met een richtlijn voor gastvrij winkelen tijdens de feestdagen. Zo kreeg een winkelier toestemming voor het plaatsen van een partytent voor zijn winkel, zodat klanten droog staan terwijl ze wachten tot ze naar binnen kunnen en het maximum aantal klanten in de zaak niet wordt overschreden.