Steun Lions in totaal 11.000 euro

ALTENA • Lions Club Werkendam heeft in totaal 11.000 euro uitgekeerd uit het Lucky Lion Altena Corona Hulpfonds.

Het begrote bedrag van 10.000 euro werd daarmee wel overschreden, maar de Lions wisten hier nog een mouw aan te passen. In totaal kwamen 35 aanvragen van verenigingen, organisaties, clubs en vrijwilligers uit heel Altena binnen.

Bijna alle aanvragen voldeden aan de criteria van de Goede Doelen Commissie. Alle bedragen zijn inmiddels overgemaakt.

Lions Club Werkendam had het hulpfonds in het leven geroepen als steuntje in de rug in deze coronacrisis. De serviceclub heeft leuke reacties ontvangen.

Zo gaat draaiorgel Jodokus van Wilco en Patricia de Ruijter uit Hank het repertoire uitbreiden met enkele muziekboeken. Ze gaan heel veel bewoners van verpleeghuizen blij maken met hun draaiorgelmuziek uit de Biesbosch.

Taptoe

Showkorps Wilhelmina uit Sleeuwijk hoopt dat ze met de coronasteun volgend jaar de taptoe weer kunnen door laten gaan in Sleeuwijk. De Altena Jazz Band houdt er de moed weer in. De muzikanten willen graag volgend jaar weer vaak optreden en misschien ook bij een Lions-evenement.

Ton Damen zegt namens de Karekietbuurt in Hank dat het, ondanks de coronatijd, voor alle buurtbewoners een mooie kerst wordt. Een feestelijk verlichte kerstboom in het plantsoen en verder een prachtig verlichte buurt.

Jeugd

Jeugdsoos Amigos in Giessen kan het steuntje in de rug eveneens heel goed gebruiken. De soos wil het volledig ten goede laten komen aan online (muziek) initiatieven voor de jeugd van 11 t/m 15 jaar in de gemeente. Ook Inlooppunt Werkendam en Muziekvereniging Irene uit Werkendam zijn erg blij met de hulp en stuurden enthousiaste reacties.

In 2021 hopen de Lions ook weer hun normale projecten te kunnen organiseren. “Maar dit geslaagde initiatief levert alleen maar winnaars op: vrijwilligers maken kennis met de Lions en de Lions levert het veel potentiële goede doelen binnen Altena op.”