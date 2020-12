Altena teleurgesteld over uitspraak gaswinning

ALTENA • De gemeente Altena is teleurgesteld over de uitspraak van de Raad van State over de gaswinning door Vermillion Energy in het gebied Waalwijk-Noord.

In Waalwijk-Noord wordt sinds 1991 gas gewonnen. Vermillion Energy wil de gaswinning in de gasvelden Waalwijk-Noord verlengen en uitbreiden tot uiterlijk 2026.

De gemeenten Loon op Zand, Heusden, Waalwijk, Altena, de waterschappen Brabantse Delta, Aa en Maas en Rivierenland en de provincie Noord-Brabant hadden hiertegen beroep aangetekend, maar dat is door de Raad van State ongegrond verklaard.

De Raad van State acht het risico op gevaarlijke bodembewegingen en aardbevingen verwaarloosbaar.

Klimaatakkoord

De gemeenten, waterschappen en de provincie zijn er juist van overtuigd dat het winnen van gas uit de kleine gasvelden niet strookt met de inzet die nodig is voor de energietransitie en voor het behalen van de doelstellingen uit het klimaatakkoord.

“Nederland moet van het aardgas af. De gaskraan hoeft weliswaar niet morgen dicht, maar afbouwen kan en moet wel”, vinden de bezwaarmakers. Inwoners hebben bovendien zorgen over hun veiligheid en gezondheid: er zijn risico’s voor natuur en milieu.

“De raad en het college van Altena hebben in de energiestrategie opgenomen dat Altena in 2046 CO2-neutraal wordt”, zegt wethouder Roland van Vugt in een reactie.

Niet gewenst

“Samen met inwoners, ondernemers en organisaties hebben we in de klimaatagenda opgenomen dat we de energie die we gebruiken willen opwekken uit hernieuwbare bronnen, zoals zon, wind en water. In die ambitie past het besluit van de minister voor de verlenging en uitbreiding van de gaswinning zeker niet. We zijn dan ook zeer teleurgesteld in de uitspraak van de Raad van State over ons beroep hiertegen. Uitbreiden en verlengen van gaswinning uit fossiele bronnen is niet gewenst, niet nodig en niet uit te leggen. Helaas lijkt makkelijk geld verdienen belangrijker dan duurzaam investeren. Ik ben bang dat hiermee opnieuw een rekening wordt doorgeschoven naar de toekomst.”