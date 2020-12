Weer vers gehopt bier uit Altena

WOUDRICHEM • Onder toeziend oog van de mensen van de dagbesteding van woon- en werkboerderij Hoeve Kraaiveld, heeft wethouder Roland van Vugt het eerste etiket op een flesje Fresh Hop geplakt. Deze IPA werd door brouwmeester Ramses Snoei bereid met meer dan tien soorten verse hop uit Altena.

Er zijn maar weinig brouwers die met echte verse hop kunnen brouwen. Het resultaat is een superstrak, fris fruitige IPA met een prettig bitter afdronk. Een bier dat ook op de kerstdis goede sier kan maken.

De hop werd in september geplukt door meer dan 60 vrijwilligers en is afkomstig uit de 21 hophoven die verspreid over Altena staan. Deze Fresh Hop IPA is de zesde op een rij dat Altena Bier de afgelopen twee jaar uitgegeven heeft.

Altena Bier wil hiermee benadrukken dat het Land van Altena vanaf de vijftiende eeuw een belangrijke hopproducent was voor de bierbrouwers uit Holland, Brabant en ver daarbuiten. Altena Bier wordt uitgegeven door een stichting zonder winstoogmerk. De stichting draait voor 100 procent op vrijwilligers.

Sparen

Men is aan het sparen voor een zorgbrouwerij op Hoeve Kraaiveld te Oudendijk.

De toppers die daar op de woon- en werkboerderij van ‘s Heeren Loo wonen, helpen nu al mee. Zoals bij deze Fresh Hop waar zij de etiketten opplakken, de neklabels maken en de dozen inpakken.

Altena Bieren zijn verkrijgbaar via de diverse retailers in Altena en via de onderstaande website.

altenabox.nl