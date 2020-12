Land van Altena steekt huurders hart onder de riem

ALTENA • Alle huurders van Woonstichting Land van Altena hebben een voucher gekregen om bij de Albert Heijn in Almkerk of de Coop in Nieuwendijk een kerststol op te halen.

Land van Altena wil de huurders hiermee een hart onder de riem steken in deze bijzondere periode, vertelt bestuurder Anja Verdaasdonk.

“Omdat we allemaal een intensief jaar achter de rug hebben en de maand december niet gevierd kan worden zoals wij dat gewend zijn, wilden wij iets extra’s voor onze huurders doen in deze, voor sommigen extra moeilijke, maand”, zegt ze.

“Al onze huurders hebben van ons een brief gekregen met een voucher om óf bij de Albert Heijn in Almkerk óf bij de Coop in Nieuwendijk een kerststol op te halen. Wij hebben deze actie voor onze huurders mogelijk kunnen maken door de hulp van de Albert Heijn en de Coop en daar zijn wij ze natuurlijk erg dankbaar voor.”