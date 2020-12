19-jarige Dani opent bloemenzaak in Nieuwendijk

NIEUWENDIJK • Sinds vorige week heeft het winkelcentrum in Nieuwendijk weer een bloemenzaak, gerund door de 19-jarige Dani Martens.

Dani Martens heeft vorige week woensdag Martens Bloemen geopend aan de Rijksweg 116 in Nieuwendijk. Voorheen was hier Mell’s Bloem & Kado gevestigd. De Utrechter was al een tijdje op zoek naar een geschikte locatie voor zijn winkel, vertelt hij.

“Ik was eerst aan het kijken in Katwijk, maar dat is toch nog wel een aardig eindje rijden vanuit Utrecht. Toen kwam dit pand in Nieuwendijk voorbij en binnen een week was alles rond. In Utrecht zijn al genoeg bloemenzaken, vandaar dat ik nu in Nieuwendijk terecht gekomen ben.”

Ervaring

Dani is 19 jaar oud en ondanks zijn leeftijd heeft hij al flink wat ervaring in de bloemen. “Op m’n elfde stond ik al boeketten te maken op de markt en hielp ik klanten”, vertelt hij. Ook was hij werkzaam in een bloemenzaak van zijn neef in Breukelen en in de winkel van Tom den Daas Bloemen, tegenover de rooms-katholieke begraafplaats.in Utrecht.

“Dus qua ervaring zit het wel snor”, zegt Dani lachend.

Zijn nieuwe klanten in Nieuwendijk zijn in ieder geval blij om hem in het winkelcentrum te zien. “Iedereen komt hier even een kijkje nemen en de mensen zijn blij dat ik de bloemenzaak nieuw leven heb ingeblazen. Het is natuurlijk ook een mooie aanvulling op het aanbod in het winkelcentrum hier met de supermarkt, de groentezaak, de bakker en de slager. Iedereen gunt het mij van harte en dat vind ik mooi.”

Kerstbomen

Martens Bloemen verkoopt naast bloemen en planten ook kerstbommen, kerststukken en leuke accessoires. Die accessoires zijn vanwege de opening van de bloemenzaak te koop tegen 30 procent korting. In de aanloop naar Pakjesavond vonden die al gretig aftrek, vertelt Dani. “Het zijn natuurlijk ook leuke cadeautjes en mensen hebben zin om hun huis in kerstsfeer in te richten.”

Martens Bloemen is op Facebook te volgen via Martens Bloemen en op Instragram via @martens_bloemen. Dani is ook telefonisch bereikbaar via 06-34296025.