Kapster Jeannette Groeneveld: ‘Ik moet het rustiger aan gaan doen’

WERKENDAM • Deze zomer besloot Jeannette Groeneveld na 36 jaar te stoppen met de grote kapsalon.

Het laatste permanentje van kapster Jeannette Groeneveld (52 jaar) was bij een vrouw die nog bij haar oma naar de kapper ging. Het geeft mooi weer hoe drie generaties Vos vele Werkendammers weer met plezier in de spiegel lieten kijken. Deze zomer besloot Jeannette na 36 jaar te stoppen met de grote kapsalon.

Een besluit dat ze niet zomaar nam en dat haar ook emotioneel heeft geraakt.

Corona

“Elf jaar geleden nam ik de kapsalon over van mijn vader. Ik was altijd aan het werk en alles draaide om de kapsalon. Toen kwam corona en moesten we op een andere manier gaan werken. Heel veel schoonmaken, onderling afstand houden. Veel verantwoordelijkheid voor onze klanten, kapsters en mijn ouders. Op de een of andere manier kon ik daar niet meer tegen”, zo vertelt ze.

Inmiddels zijn haar kapsters Corine, Bianca, Ilse en Monique vertrokken naar kapper Willem op de Hoogstraat. Al langer tobde Jeannette met rugklachten en dat in combinatie met de coronacrisis werd haar toch teveel.

Ze sprak erover met haar gezin en stond voor de moeilijke keuze om te stoppen met het familiebedrijf. Daarbij dacht ze ook aan haar vader, weliswaar al 76 jaar, maar nog altijd dagelijks in de kapsalon om te knippen. Ook haar grootvader Piet bestierde al een kapsalon in Werkendam.

Knoop doorgehakt

“Uiteindelijk heb ik voor mijzelf de knoop doorgehakt. Ik moet het rustiger aan gaan doen. En dat betekende voor mij stoppen met een grote zaak met personeel. Dat heb ik in september verteld aan de meiden en mijn ouders. Het was voor mij een opluchting dat mijn kapsters op een mooi plekje met elkaar konden starten. Voor pa Piet is dit geen leuke tijd geweest. Ik kan het kappersvak ook niet helemaal loslaten, dus knip ik nu nog twee ochtendjes met mijn vader aan de Wierinxwal.”

Nadat ze had besloten te stoppen en nu de kapsters zijn vertrokken, beseft ze hoe snel alles is gegaan.

Geen kerstdrukte

“Ik moet het nog even laten bezinken. Geen kerstdrukte aan de Wierinxwal, dat is wel heel gek. Maar wel een opluchting, want in onze knusse, wat krappe kapsalon past helemaal geen kerstdrukte op anderhalve meter afstand. Ik heb zoveel mooie berichtjes, kaarten, chocola en bloemen gehad van al onze klanten, dat heeft me echt goed gedaan.”

Voor de toekomst droomt ze van een B&B bij haar thuis op de terp in de Noordwaard. “Ook wil ik een knipplaatsje thuis. Bakkie koffie, even knippen en een praatje lijkt me heerlijk relaxed.”