Heel Altena speurt naar kerstige raamstickers

ALTENA • Eerst waren het beren, toen pieten en op zaterdag 19 december speuren kinderen in Altena naar sneeuwpoppen, kerstmannen en rendieren.

Drongelen, Hank, Dussen, Giessen-Rijswijk, Wijk en Aalburg, Veen en Werkendam. Het is zomaar een greep uit de dorpen die zich hebben aangemeld bij de Facebook-groep Kerst in Altena.

De lijst wordt iedere dag langer en de groep telt inmiddels 1700 mensen.

Allemaal zijn ze enthousiast bezig om op zaterdag 19 december een gezellige kerstspeurtocht op poten te zetten.

Sneeuwpop, kerstman of rendier

Het idee achter Kerst in Altena is hetzelfde als tijdens de berenjacht in maart en de pepernotenspeurtocht eind november, maar deze keer gaan kinderen samen met hun ouders in hun eigen dorp op zoek naar raamstickers van een sneeuwpop, een kerstman of een rendier. Via Facebook is weer een afstreepkaart te downloaden. Uiteraard vindt ook Kerst in Altena plaats volgens de coronarichtlijnen.

Woudrichemmer Jan van Straten is net als bij de berenjarcht in maart de grote aanjager van het project, maar de Facebook-groep runt hij samen met bijna twintig andere beheerders, onder wie Hester Stolk van Fabriek Creatief uit Hank.

Normaal gesproken houdt ze zich bezig met handgemaakte woonaccessoires, nu is ze druk met de productie en verspreiding van de kerstige raamstickers, die ze op Facebook bij een andere actie voorbij had zien komen. Ze heeft er net weer 100 verdeeld over verschillende verkooppunten in Altena en er zijn er al 150 in omloop. “Het loopt een beetje uit de hand”, zegt ze lachend.

De stickers zijn op meerdere plaatsen in Altena te koop en kosten 4,50 euro. “50 cent daarvan gaat naar de organisatie en wordt gebruikt voor drukwerk. Het bedrag dat overblijft willen we aan een goed doel schenken”, legt Stolk uit.

Lichtjestocht

Mensen die de stickers op het raam geplakt hebben kunnen hun adres doorgeven via de Facebook-groep en worden gevraagd om op 19 december wat lekkers buiten klaar te zetten. Om het kerstgevoel compleet te maken is er ‘s avonds een lichtjestocht met lampionnen.

Kerst in Altena benadrukt dat het niet om een optocht gaat. Mensen leggen de tocht door het dorp al wandelend of fietsen met hun eigen gezin af.

facebook.com/groups/kerstinaltena