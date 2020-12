Almkerkse lunchroom Van Alles Wat de beste van Brabant

ALMKERK • Ruim een jaar geleden hadden Dave en Inge van der Westen een droom. Zij startten in Almkerk hun lunchroom Van Alles Wat. Nu al zijn zij door Horeca Prijzen Nederland gekozen tot de allerbeste van Noord-Brabant.

Belangrijk is dat het de klanten zijn die deze uitverkiezing mogelijk hebben gemaakt. Dave van der Westen weet niet wat hij meemaakt.

Niet normaal

“Deze prijs is natuurlijk niet normaal. Wij zijn nog maar net bezig. Natuurlijk hebben wij vanaf de eerste minuut ons stinkende best gedaan om er iets moois van te maken.”

Dave en Inge van der Westen zegden in het najaar van 2019 beiden hun vaste baan op om al hun energie in de nieuwe lunchroom te steken. Een voormalige autoshowroom werd omgebouwd tot een sfeervolle eetgelegenheid met een open keuken.

Voor de zomer was ook het terras volledig ingericht. Het succes kwam niet vanzelf. Binnen het jaar moest door corona twee keer de deur van de lunchroom op slot. Ook dan blijkt de veerkracht van het dynamische duo. Meteen werd een takeaway georganiseerd.

“Met name die eerste periode sloeg geweldig goed aan. Wij hebben echt goed door kunnen werken en zelfs steeds meer medewerkers aan kunnen nemen. Toen het weer mocht gingen voor de zomer de deuren weer open en gelukkig was ook ons terras op tijd klaar.”

Deze mooie prijs is een stimulering om op volle kracht met het hele team, dat inmiddels al uit vijftien medewerkers bestaat, door te gaan. “Onze klanten waarderen ons kennelijk, want zij hebben vanaf begin september massaal gestemd. Dat bracht ons in de peilingen al snel op een hoge positie.”

Filmpje

Tot 10 november kon er gestemd worden. “Vervolgens moesten wij in een filmpje duidelijk maken waarom wij kanshebber zouden kunnen zijn om met Van Alles Wat de beste van Brabant te worden.”

Van der Westen maakte inzichtelijk dat zij met de lunchroom uit het niets pas een jaar actief zijn. Hij geeft meteen aan door te willen groeien. Mogelijk nog dit jaar volgt er nieuws over uitbreiding van de activiteiten.