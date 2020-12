Werkendams kerstdorp op de Vissersdijk trekt veel bekijks

WERKENDAM • Guusje staat met haar neus tegen de ruit gedrukt. Ademloos kijkt ze naar de lichtjes in het raamkozijn bij de familie De Kuiper. Totdat haar moeder roept en ze smeekt dat ze nog even mag blijven staan. Maar die wandelt alweer verder met haar hondje.

Bij de familie De Kuiper zijn ze inmiddels wel wat gewend. Het grote verlichte kerstdorp voor het raam trekt veel bekijks.

Zo’n twee weken geleden hebben moeder Joelle en dochter Kayra een dag lang gebouwd aan het kerstdorp. Vooral het bedenken van de opstelling en op de juiste punten zorgen voor voldoende stroom vergt enige voorbereiding.

Vader Rick en zoon Kyan helpen waar nodig mee bij het bouwen. Nog nooit eerder was hun dorp zo groot.

Tuincentrum

“Het begon allemaal toen onze kinderen klein waren. Dan waren we in een tuincentrum en zagen dan zo’n mooi kerstdorp. ‘Dat willen wij ook’, riepen de kinderen dan. Zo zijn we begonnen en kochten elk jaar een huisje voor onze kinderen. Maar je wilt steeds meer, het werkt echt heel aanstekelijk.”

Dochter Kayra is al even enthousiast als haar moeder. “Dit jaar hebben we de skilift gekocht. Dat was nog wel even een dingetje bij het opbouwen. De skiërs vlogen eerst iedere keer uit het liftje, we moesten de kabel echt goed spannen.”

Bij de aanschaf merkten ze opnieuw dat zo’n kerstdorp een dure hobby is. De lift kostte 200 euro. “Veel spullen zijn ook best fragiel, als iets omvalt is het soms al stuk. Of er staat teveel stroom op.”

Zo sneuvelde dit jaar ook het treintje. Het ligt in een plastic zakje op tafel om te worden vervangen door een nieuw treintje. Repareren lukte niet meer, omdat de motortjes vastliepen. En de draaimolen staat ook al een tijdje stil. Overigens zijn Joelle en Kayra niet de enige fanatieke kerstdorpbouwers. Zowel SBS6 als RTL filmen de mooiste kerstdorpen in Nederland.

Groter

Bij de familie De Kuiper is het kerstdorp groter dan voorgaande jaren. Ook hebben ze deze keer een doek achter het dorp opgehangen, zodat kijkers niet naar binnen kunnen kijken. Vlak achter het doek staat de eetkamertafel.

“Vorig jaar gebeurde het weleens dat we zaten te eten en dat mensen dan naar binnen keken als we aan tafel zaten”, zo legt Joelle uit. Wel kan de familie nu binnen niet van het dorp genieten. Alleen het gezoem van de skilift is te horen aan de eetkamertafel.

Licht uit

“In ons vorige huis hadden we alles op verschillende plekken staan, maar deze erker leent zich juist heel goed voor het dorp. Rond tien uur in de avond doen we het licht uit. Pas stonden twee volwassen mensen voor het raam te kijken. ‘Oh nee’, hoorde ik ze zeggen, toen ik het licht uitdeed. Echt zo grappig.”

Na de jaarwisseling wordt alles weer in dozen gestopt. “Dan ben ik het meestal ook wel zat, maar we hebben nu al wat ideetjes voor volgend jaar.”