Feestweek OKÉ FM gaat de klok rond

VEEN • Voor het eerst wordt dit jaar tijdens de feestweek van omroep OKÉ FM 24 uur per dag radio gemaakt.

Achter de schermen wordt bij OKÉ FM hard gewerkt om de ‘feestweek 2.0’ op poten te zetten. De feestweek begint Eerste Kerstdag om 12:00 en duurt tot en met oudejaarsdag 18:00 uur.

De 2.0-versie verschilt van de voorgaande edities. Dit jaar zullen de uitzendingen dag en nacht doorgaan. De gehele week, dus ook ‘s nachts, zijn er verschillende prijzen te winnen door middel van allerlei radiospelletjes, is er goede muziek en zijn er gezellige gesprekken te beluisteren.

Grondverf

Momenteel wordt de feestweek in de grondverf gezet. Sponsoren worden gezocht, net als enthousiaste programmamakers die de stoel achter de microfoon gaan bezetten, er komen roosters, koffie en thee, koeken, persberichten en zo meer.

“Uniek voor de al jaren bekende feestweek bij OKÉ FM is dat we deze editie 24 uur live draaien in de laatste week van december, waarbij dus ook ‘s nachts prijzen weggegeven gaan worden”, zegt Willem Bakker, voorzitter van de Aalburgse Omroep Stichting. De omroep onderzoekt nu nog de mogelijkheden om het radiospektakel ook live te gaan streamen. Dat maakt de feestweek extra interessant.

Vast bedanken

Bakker: “Het bestuur van OKÉ FM wil langs deze weg nu al iedereen bedanken, zoals onze sponsoren uit Zaltbommel en Altena, die deze feestweek mede mogelijk gaan maken.”

De komende periode worden meer details bekendgemaakt via de website en de socialmediakanalen van OKÉ FM. Luisteren naar OKÉ FM kan via DAB+, via de ether op 104.9 en 106.4 FM of online via onderstaande website. Wie wil reageren tijdens de programma’s stuurt een Whatsapp naar 06-82279988.

www.okemedia.nl