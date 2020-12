Sigmondschool bezoekt Uitvindfabriek

WERKENDAM • Leerlingen van groep 5/6 van de Burgemeester Sigmondschool in Werkendam hebben woensdagmorgen een bezoek gebracht aan de Uitvindfabriek in Breda.

De kinderen hebben een eigen deuralarm gemaakt en hebben een eigen film opgenomen. Ze mochten voor deze film zelf een achtergrond kiezen en hierbij een scène bedenken en zelf uitspelen.

Het bezoek is gesubsidieerd vanuit de gemeente Altena en is bedoeld om de kinderen in aanraking te laten komen met techniek.

De kinderen en begeleiders hebben genoten van deze ochtend.