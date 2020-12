Giessense basisschool De Ganzenhof gesloopt

GIESSEN • Half november begon de sloop van basisschool De Ganzenhof aan de Twee Zalmenstraat in Giessen. Dinsdag was het gebouw met de grond gelijk gemaakt

Het schoolgebouw had ruim 52 jaar op deze locatie gestaan. In 1968 werd de eerste steen gelegd door de toenmalige burgemeester van Giessen, Jan Nico Scholten. Op 30 juni 2017 was er nog een reünie voor leerlingen en oud-leerlingen.

Op de vrij gekomen grond worden woningen gebouwd.