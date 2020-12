Hart van Babyloniënbroek ziet er weer als nieuw uit

BABYLONIËNBROEK • De Broeksestraat en de Hillsestraat in Babyloniënbroek hebben een mooie update ondergaan.

Wethouder Roland van Vugt rondde maandag de werkzaamheden af met het planten van een boom in het speeltuintje. Dat planten van die prunus deed de wethouder niet alleen. Hij werd geholpen door Pien Uithoven (4) en Jorey Schellekens (11), de jongste en de oudste leerling van basisschool Den Biekûrf.

Nadat in een eerder stadium de waterleiding was vernieuwd en een glasvezelkabel was aangebracht, kwam aan het licht dat de fundering van beide straten niet in goede staat verkeerde. Bovendien was het asfalt ook niet meer van gisteren. Kortom, er moest stevig worden ingegrepen.

Eind juni werd met de werkzaamheden begonnen. Maanden achtereen was dan ook het hart van Broek slecht bereikbaar. Maar nu is het werk, op een paar kleinigheden na, gefikst.

“We hebben in beide straten een nieuwe ondergrond aangebracht, alles opnieuw geasfalteerd, een brandput aangebracht, de zijkanten bestraat en de parkeervakken met het straatje naast de Broeksestraat aangepakt”, vertelt Corné Mudde, projectleider van de gemeente Altena. “Alleen de belijning moet nog worden gedaan, maar dat zal in het voorjaar gebeuren.”

Meedenken

De dorpsraad was gevraagd om mee te denken over de uit te voeren werkzaamheden. Het hard rijden is net als in andere kernen een doorn in het oog, dus nam de dorpsraad de gelegenheid te baat om hier aandacht aan te besteden. “Daar konden we niet helemaal aan voldoen, want we moesten rekening houden met de buurtbus en breed agrarisch verkeer. Maar we hebben wel aan de meeste wensen kunnen voldoen”, lichtte Mudde maandag toe.

Dorpsraadvoorzitter Peter Schilt knikt. “Onze wensen om de snelheid te verlagen zijn grotendeels in vervulling gegaan. In het dorp hadden ze wel een andere voorstelling van een 30-kilometerzone, maar dat kan nu eenmaal hier niet. We zijn blij met de aangebrachte punaises en de langere drempel bij de school. Het nodigt uit tot zachter rijden. Natuurlijk wordt er nog wel te hard gereden, maar dat heeft schijnbaar met de opvoeding te maken.”

Boterletter

Omdat de werkzaamheden voor veel overlast zorgden kregen alle aanwonenden een boterletter van de gemeente in de vorm van de letter B. Aan de kinderen van de basisschool werd ook nog gedacht. Die kregen pepernoten en allen een setje fietsverlichting.

Nu de werkzaamheden in het centrum nagenoeg afgerond zijn, kijkt de dorpsraad al weer uit naar een ander project, vertelt voorzitter Schilt. “We zijn nu bezig met een wandelpad zuidelijk richting het kanaal. De financiering bij de gemeente is rond. Hopelijk kan dit project ook snel worden afgerond.”