Fysiotherapie én Egym in Sleeuwijk

SLEEUWIJK • Fysiotherapie Paans heeft maandag de deuren geopend in Sleeuwijk. Het is de tweede locatie van praktijkhouder Jacco Paans.

Naast een praktijk in Almkerk, heeft Fysiotherapie Paans nu ook een onderkomen in winkelcentrum De Nieuwe Es in Sleeuwijk. De praktijk is gevestigd in het pand waar voorheen Jakko Sport zat, vertelt praktijkhouder Jacco Paans.

Hij was al een paar jaar op zoek naar een geschikte nieuwe locatie. “In Almkerk loopt het goed, maar ik merk dat ook veel mensen uit de regio hier naartoe komen. Ik woon zelf in Sleeuwijk, dus de kans om me hier te vestigen heb ik met beide handen aangegrepen.”

Naast fysiotherapie kunnen mensen sinds maandag ook in Sleeuwijk terecht voor manueel therapie, dry needling, echografie, longfysio en diabetesfysio. Fysiotherapie Paans is bovendien gespecialiseerd in de behandeling van schouderklachten en knieklachten.

Egym

Nieuw in Sleeuwijk is de introductie van het fitnessconcept Egym voor iedereen die wil sporten en bewegen, vertelt Paans. “Daar biedt ons nieuwe pand van zo’n 200 m2 ook de ruimte voor.”

Wie zich aanmeldt voor Egym krijgt bij de intake een polsbandje met een chip, waarmee een persoonlijk trainingsprogramma gevolgd kan worden. Dat wordt in samenspraak bepaald. “Vervolgens weet het fitnessapparaat door de informatie op de chip hoe het afgesteld moet zijn en wat het start- en eindpunt van de beweging is. Op het scherm kun je dan zelf zien wanneer je kracht moet zetten en wanneer je moet loslaten”, legt Paans uit.

Er wordt hierbij gebruikt gemaakt van verschillende fitnessapparaten en na één minuut wordt telkens gerouleerd. Op die manier maken maximaal acht sporters in Sleeuwijk twee keer een ronde door de zaal. Daarnaast is er nog tijd voor cardiotraining en trainen met gewichten.

Niet hoeven wachten

“Het fijne van die minuut is dat je niet hoeft te wachten. En omdat je zo gericht sport, merk je echt dat het effect heeft. Zeker als je hier twee in de week komt.” In een speciale app kunnen sporters punten verzamelen en een onderling klassement bijhouden.

Al bijna 100 mensen hebben zich gemeld om te komen fitnessen bij Fysiotherapie Paans in Sleeuwijk. “We kunnen echt een totaalpakket bieden nu”, zegt Paans, die graag wil doorgroeien met zijn praktijk.

Hij benadrukt dat iedereen welkom is. “Of je nu 18 of 75 jaar bent. Fysiotherapie Paans is heel laagdrempelig.”

www.fysiotherapiepaans.nl