Sinterklaas bezoekt Uppel in Duitse legertruck

UPPEL • Sinterklaas heeft zaterdag een bezoek gebracht bij alle jonge kinderen in Uppel.

De buurtvereniging had voor vervoer gezorgd: een Duitse legertruck uit de Tweede Wereldoorlog.

De sint kon op deze manier iedereen bereiken en dankzij het handige schepnet konden alle cadeautjes worden uitgedeeld.

De pieten sprongen of gleden met een glijbaan uit de truck, maar de sint vroeg zich hardop af of thuiswerken misschien toch niet beter zou zijn geweest voor zijn stramme knieën.

Ozosnel

“Ik ben toch veel te oud voor deze gekkigheid. Laat me toch gewoon lekker met Ozosnel van dak naar dak trippelen.”

Maar toen Sinterklaas de Uppelse watertoren zag, was hij toch blij dat hij nu maar drie trappetjes van het keukentrapje af hoefde.

Ieder kind had enorm zijn en haar best gedaan en de sint was ook erg blij met alle tekeningen, cadeautjes en dansjes die hij kreeg.