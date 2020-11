Pieten bezoeken kinderen van brede school De Esdoorn

SLEEUWIJK • Piet Veertje en Pietje Liedje hebben donderdag een bezoek gebracht aan de jongste kinderen van De Esdoorn in Sleeuwijk.

Om de beurt werden de peuters van Trema, de kleuters en groepen 3 van de Morgenster en de Verschoorschool ontvangen in de speelzaal door Piet Veertje en Pietje Liedje.

Sinter Winter Snotter Ziekte

Sinterklaas liet al videobellend weten dat hij helaas niet kon komen, omdat hij de Sinter Winter Snotter Ziekte had.

Gelukkig vonden de pieten een brief van Medicijnpiet. Samen met de kinderen volgden ze de aanwijzingen in de brief en ze vonden zo het medicijn en de toverspreuk om Sinterklaas weer beter te maken.

Het medicijn stuurden ze snel terug naar Sinterklaas, in de hoop dat hij nog kon komen. Even later liet hij weten dat het medicijn en de toverspreuk hadden geholpen, maar helaas had hij nu diarree en kon hij nog steeds niet komen.

Sinterklaas heeft wél beloofd dat hij op vrijdag 4 december een bezoek brengt aan alle kinderen op De Esdoorn.