Altena sluit nieuwe overeenkomst voor huishoudelijke ondersteuning

ALTENA • De gemeenten Altena, Drimmelen en Geertruidenberg hebben een nieuwe overeenkomst voor huishoudelijke ondersteuning gesloten.

De aanbieders die zich bij de nieuwe overeenkomst hebben aangesloten zijn ActiefZorg, Zorgplein Maaswaarden, Tzorg, Poetszorg, Correct Groep, Impegno, Thuiszorg Matilda, SWO Thuis, Het Hoge Veer, De Wijngaerd, DSO, Miep BV, Zorgu BV, Sozozorg en Kraamcentrum & Thuiszorgcentrum DAT.

De nieuwe overeenkomst gaat in op 1 januari 2021. Doordat alle huidige aanbieders het contract tekenden, kunnen cliënten in het nieuwe jaar rekenen op de ondersteuning die ze ook nu al krijgen.

Huishoudelijke ondersteuning betreft het schoon en op orde houden van het huishouden, zoals poetsen, bed verschonen, wassen en maaltijdverzorging. In bijzondere situaties betreft het ook de dagelijkse organisatie van het huishouden en de verzorging van kinderen.

Het is de bedoeling dat de samenwerking tussen de drie gemeente in de toekomst verder wordt uitgebreid en versterkt met andere aanbieders in de zorgketen.