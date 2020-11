Restauratie Vervoorne Molen gestart

WERKENDAM • Wethouder Paula Jorritsma en Bastiaan Snoek, voorzitter van de Molenstichting Het Land van Heusden en Altena, hebben woensdag de aftrap gegeven voor de restauratie van de Vervoorne Molen in Werkendam.

Dat gebeurde door het demonteren van de staartbalk van de molenkap. Naar verwachting zijn de restauratiewerkzaamheden voor de zomer afgerond.

Fundering verzakt

Enkele jaren geleden is gebleken dat de fundering van Vervoorne Molen is verzakt.

Voor het behoud en in werking houden van de molen is daarom funderingsherstel noodzakelijk. Het bestuur van de molenstichting heeft een herstelplan met kostenraming laten opstellen.

Er is zo’n 350.000 euro nodig om dit plan uit te voeren.

In het afgelopen jaar zijn bij overheden en fondsen verzoeken ingediend om financieel bij te dragen.

Het bestuur van de molenstichting is erg verheugd dat in 2020 voldoende geld is ontvangen en toegezegd om het restauratiewerk uit te voeren.

Provincie Noord-Brabant

De belangrijkste en grootste geldgever is de provincie Noord-Brabant bij wie een aanvraag is gedaan voor een bijdrage vanuit de provinciale subsidieregeling Cultureel Erfgoed Noord-Brabant. Dit verzoek is eind vorig jaar reeds gehonoreerd en de molenstichting ontvangt van de provincie 70 procent van de geraamde kosten.

De overige 30 procent kan worden bekostigd uit toezeggingen van de vereniging De Hollandsche Molen (Molenfonds), het Prins Bernhard Cultuurfonds en de gemeente Altena. Ook de molenstichting zelf zal nog een bescheiden bedrag voor haar rekening nemen.

“Het molenaarsambacht staat niet voor niets op de werelderfgoedlijst van Unesco”, zegt wethouder Jorritsma.

Passie en inzet

“Dankzij de passie en inzet van de vrijwillige molenaars en bestuurders van onze molenstichting kunnen we dit erfgoed overdragen aan de kinderen, onze erfgenamen. Om de stenen in stand te houden dragen we als gemeente vanzelfsprekend ons steentje bij. We zijn ook in het bijzonder content met de steun van de provincie Brabant, die laat zien dat zij onze molens waarderen.”