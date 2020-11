'Hart van Aalburg heeft veel te bieden'

WIJK EN AALBURG • In het centrum van Wijk en Aalburg kan iedereen veilig komen shoppen voor sinterklaas en kerst.

Natuurlijk, ook de winkeliers in het centrum van Wijk en Aalburg ontkomen niet aan de gevolgen van de coronacrisis. Maar dat iedereen meer thuis is heeft zo ook zijn voordelen, vertelt Miranda de Waal van Mikado Bloemen & Wonen.

“Mensen fleuren hun huis in deze periode op met een bloemetje. Ze zijn meer thuis, dus kopen ze ook meer bloemen. En we zijn eerder dan andere jaren al in de kerstsfeer. Ik heb het al erg druk met het maken van kerststukken. Die worden al flink verkocht.”

Winkelen gaat ook in het hart van Wijk en Aalburg geheel volgens de coronamaatregelen van het kabinet en het RIVM.

Bij modezaak Studio 22 geven strepen op de vloer de anderhalve meter aan, staat desinfectiemiddel klaar en wie zeker wil zijn van een rustig winkelmoment kan zelfs een afspraak maken om één op één te komen shoppen.

Hele week Black Friday

“We houden constant in de gaten dat het niet te druk wordt in de winkel”, zegt Maja Blakenburg van Studio 22. Daarom gelden hier bijvoorbeeld al de hele week Black Friday-aanbiedingen. “Zodat niet iedereen op vrijdag tegelijk de winkel in komt.”

Met december voor de deur doen de winkeliers in Wijk en Aalburg dan ook de oproep om je inkopen voor de feestdagen op tijd te komen doen. Niet omdat artikelen voor wie te lang wacht misschien uitverkocht zijn, maar om het winkelend publiek zoveel mogelijk te spreiden.

“We willen iedereen de kans geven om zijn of haar inkopen hier op een goede en veilige manier te kunnen doen”, benadrukken De Waal en Blakenburg.

“Het hart van Aalburg heeft heel veel te bieden. We hebben meerdere kleding- en cadeauzaken, een Hema en een Kruidvat, een supermarkt, een delicatessenwinkel en een bloemenzaak. In onze winkels kun je de artikelen zien, voelen en ruiken. Mensen willen toch weten wat ze precies kopen. Als je online bestelt, kan dat niet.”

Parkeren

Het winkelgebied rondom de Markt leent zich prima voor een gezellig rondje shoppen. Etalages zijn al in kerstsfeer, de winkels hebben speciale kortingsacties en nu het marktplein in het weekend deels opengesteld wordt voor parkeren zijn er parkeerplaatsen genoeg.

Op het parkeerplein voor supermarkt Jumbo wordt om de veiligheid te bevorderen bovendien eenrichtingsverkeer ingesteld.

“Namens klanten en ondernemers danken wij alle direct betrokkenen voor deze flexibele opstelling”, laten de winkeliers gezamenlijk weten. “Een uitstekende invulling om ‘Koop Lokaal’ te ondersteunen en dit zo veilig mogelijk te laten verlopen.”

Winkelen in het centrum van Wijk en Aalburg is nog eens extra aantrekkelijk door de eindejaarsactie van Ondernemersvereniging Aalburg met een totale prijzenpot van 1750 euro.

www.facebook.com/HartvanAalburg

www.hartvanaalburg.nl