Open dagen in kerstsfeer bij Atelier Schelpencreaties in Almkerk

ALMKERK • De komende twee weekenden, 27 en 28 november en 4 en 5 december, houdt Adrienne Lub van Atelier Schelpencreaties aan de Molenstraat 4 in Almkerk van 10:00 uur tot 18:00 uur open dagen in kerstsfeer.

Ze is weer hard aan het werk geweest en heeft haar schelpencreaties aangevuld met prachtige kerstdeco’s, samengesteld uit duurzame materialen en versierd met kunstobjecten of bijzondere kerstornamenten.

Elke creatie, modern, klassiek, stemmig of vrolijk, is uniek en laat lichtjes fonkelen in deze donkere dagen door middel van kaarsen of batterijverlichting. Een geweldig sinterklaas- of kerstcadeau vanaf 5 euro.

De open dagen zijn geheel coronaproof. Bezoekers worden verzocht met maximaal twee personen te komen, zonder kinderen. Een mondkapje is verplicht. Een afspraak maken voor kan ook via 06-20038902.