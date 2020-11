Ook elektrische deelauto bij ‘t Rond in Woudrichem

WOUDRICHEM • Samen Slim Rijden Woudrichem heeft sinds kort ook een elektrische deelauto bij ’t Rond.

Doordat er nu niet alleen een deelauto in de vesting staat, zijn de deelauto’s voor veel meer mensen in Woudrichem makkelijk bereikbaar. De lokale kartrekkers willen zo meer gebruikers werven, zodat bij voldoende belangstelling het initiatief uitgebreid kan worden met een derde en eventueel een vierde deelauto.

Energiecoöperatie Altena Nieuwe Energie en de gemeente Altena ondersteunen het deelauto-initiatief. Met de deelauto’s kunnen mensen geld besparen, als ze bijvoorbeeld hun eigen auto verkopen en gebruik gaan maken van de deelauto.

Daarnaast zorgen deelauto’s voor minder autokilometers en minder CO2-uitstoot.

Aanmelden

Het aanmelden voor een van de deelauto’s in Woudrichem gaat heel eenvoudig via de website. Na aanmelding downloaden mensen een app en vervolgens kun ze de BMW i3 of de Nissan Leaf reserveren, openen en sluiten via de app.

In verband met het coronavirus zijn de auto’s uitgerust met een hygiënekit. Voor en na gebruik van de auto maken de gebruikers het stuur en andere oppervlakken schoon, zodat het gebruik van de deelauto veilig is.

De eerste 30 huishoudens die een abonnement afsluiten om de elektrische deelauto te gebruiken, ontvangen tien uur en 250 kilometer gratis gebruik van de deelauto. Hiermee wil de gemeente mensen stimuleren een deelauto te gebruiken.

Meer informatie via Bart Verkade, 06-11511040 of via onderstaande website.

www.woudrichem.samenslimrijden.nl