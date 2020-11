Nestkasten Sleeuwijk groot succes

SLEEUWIJK • De nestkasten die eind vorig jaar zijn opgehangen in Sleeuwijk zijn een succes, laat Natuurinclusief Altena weten. Uit controle van de nestkasten blijkt dat 66 procent van de nestkasten bezet is geweest dit jaar. Bij de kool- en pimpelmezen is dat zelfs 83 procent.

Eind 2019 zijn er aan de eikenbomen in Sleeuwijk 96 nestkasten opgehangen. Aan de Rijksstraatweg, Transvaal, Deltaweg, Vlietstraat en Eikenlaan. De nestkasten, vooral voor koolmezen en pimpelmezen, waren een proefproject voor natuurlijke bestrijding van de eikenprocessierups.

De overlast van de eikenprocessierups in een groot deel van Sleeuwijk was deze zomer minder dan de twee voorgaande jaren, concludeert Natuurinclusief Altena. Er waren minder eikenbomen geïnfecteerd en de nesten waren ook kleiner.

Echter aan de Rijksstraatweg, tussen de Tol en het Altena College, en het eerste stuk van het Transvaal, was de overlast juist erger. Waarschijnlijk heeft dit te maken met het feit dat er in het bos bij de Tol geen nestkasten zijn opgehangen. “

Uiteraard gaan we hierover met het Brabants Landschap in gesprek”, zegt Roel Wigman namens Natuurinclusief Altena.

Natuurlijk vijand

“Het feit dat hier ook geen spinselnesten zijn verwijderd, heeft een positief effect op de ontwikkeling van de natuurlijke vijanden, zoals sluipwespen. Die hebben we hard nodig voor een natuurlijke bestrijding. Het onderzoek loopt echter nog te kort om te concluderen of de afname van de overlast, in een groot deel van Sleeuwijk, komt door het plaatsen van de nestkasten en veranderend beheer. Maar de resultaten stemmen hoopvol.”

In het voorjaar is al een kleine inventarisatieronde gehouden om te kijken of de nestkasten gebruikt werden. Toen leek het al een klein succes. Tijdens de schoonmaakronde die de vrijwilligers van Natuurinclusief Altena de afgelopen weken uitvoerden, bleek dat het succes nog groter is dan in eerste instantie werd gedacht.

Verstoring

In sommige nestkasten bleken eieren of dode jongen achtergebleven te zijn, wat waarschijnlijk duidt op verstoring van de oudervogels of voedselgebrek. Als verstoringsfactor werden ekster, kraai en in sommige straten de specht waargenomen. Deze laatste heeft ook diverse kasten aangepikt. Hiervoor zijn metalen plaatjes rond het gat geplaatst.

Naast de kool- en pimpelmezenkasten zijn er vorig jaar ook een aantal open kasten en spreeuwenkasten (grotere opening) opgehangen. Deze bleken echter geen succes. “Blijken ze volgend jaar nog leeg, dan overwegen we kasten geschikt te maken voor de kool- en pimpelmezen, zodat er nog meer broedgelegenheden bijkomen”, aldus Wigman.



Nachtvlinder

Een leuke bijkomstigheid tijdens het schoonmaken van de nestkasten was het aantreffen van de poppen en vlinders van de plakker, een nachtvlinder. Dit toont aan dat de kasten naast vogels ook onderdak aan insecten bieden.

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Nestkasten alleen zijn niet voldoende om het project tot een echt succes te maken. De vogels en andere bestrijders (insecten en vleermuizen) van de eikenprocessierups zijn gebaat bij een groene leefomgeving met een afwisseling van hoge en lage struiken en veel bloemen. Dit biedt hen voedsel, veiligheid en nestgelegenheid.

Daarom is gemeente Altena met ingang van het voorjaar van 2020 de bermen in Sleeuwijk - hier staat 90 procent van de eikenbomen van Altena - anders gaan beheren door het inzaaien van wilde bloemen en gefaseerd maaien en afvoeren. Hierdoor komen er meer bloemen tevoorschijn.

Informatieborden

Om inwoners van Sleeuwijk te informeren over de natuurlijke bestrijding van de eikenprocessierups, zijn er door gemeente Altena twee informatieborden geplaatst aan de Rijksstraatweg (langs het fietspad richting de tol, ter hoogte van de rotonde) en het Transvaal (tegenover cafetaria ICI). De informatieborden zijn mede mogelijk gemaakt door Todays ontwerp uit Hank en Michel de Hart uit Dussen.

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Vrijwilligers

Natuurinclusief Altena isaltijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers, die kunnen helpen bij natuurprojecten en het onderhouden en monitoren van de nestkasten in Sleeuwijk. Wie zich aan wil melden kan een mailtje sturen naar natuurinclusiefaltena@gmail.com.