Hermen Vreugdenhil negende op CU-lijst

NIEUWENDIJK • Hermen Vreugdenhil staat op plaats negen op de kandidatenlijst van de ChristenUnie voor de Tweede Kamerverkiezingen volgend jaar.

De Nieuwendijker is momenteel fractievoorzitter van CU-SGP in de Provinciale Staten van Brabant en was eerder raadslid en wethouder en de voormalige gemeenten Werkendam en Aalburg.

Carola Schouten

De CU-lijst is dit weekend officieel vastgesteld door de leden en kent met Carola Schouten nog een bekend gezicht uit de regio. De huidig vicepremier en running mate van lijsttrekker Gert-Jan Segers staat op de tweede positie. De partij heeft momenteel vijf zetels in de Tweede Kamer.

Partijvoorzitter Piet Adema is ‘dankbaar’ voor de ‘prachtige kandidatenlijst’. “Ik ben trots op deze ruim vijftig gedreven talenten uit het hele land, met wie we nu de campagne in gaan.”

Het conceptverkiezingsprogramma van de ChristenUnie wordt half december gepresenteerd. Op het partijcongres van 21 januari zal hier over worden gestemd.