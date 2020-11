Giessense poelier start webshop en bezorgt aan huis

GIESSEN • Het coronavirus zorgt voor omzetverlies bij groothandel Poeliersbedrijf Fa. P. Brugmans en Zonen in Giessen. Ter compensatie startte het familiebedrijf een webshop op, speciaal voor particulieren.

“Sinds jaar en dag leveren wij onze producten grotendeels aan de horeca en aanverwante instanties”, doet Peter Brugmans (38), die samen met broer Arno (53) en drie personeelsleden het poeliersbedrijf runt, zijn verhaal.

“Veel klanten van ons hebben de deuren moeten sluiten in maart en daardoor is onze omzet enorm gedaald. We hebben dan ook iets nieuws moeten bedenken en hebben een webshop voor de particuliere markt in het leven geroepen. Zo zijn nu onze producten ook voor alle inwoners van de gemeente Altena en daarbuiten beschikbaar.”

Omzet opkrikken

Het mes snijdt zodoende aan beide kanten. Het Giessense bedrijf hoopt daarmee de omzet op te krikken en het biedt de particulier de kans linea recta te kopen bij hun groothandel.

“Om bekender te worden hebben we op duizend adressen folders bezorgd en berichten geplaatst op Facebook. Door de vele goede reacties en aanbevelingen hebben we besloten een echte webshop te laten ontwerpen.”

Fa. P. Brugmans en Zonen bestond in maart precies 60 jaar. Vader Piet (80), die bijna nog elke dag hand- en spandiensten verricht, begon ooit vanuit Nederhemert de verkoop van eieren.

Andel

Hij verhuisde in 1967 naar de Hoofdgraaf in Andel. Naast de eieren werd ook al snel de verkoop van kipproducten van uiteenlopende aard ter hand genomen.

In de loop van de jaren bouwde Piet zijn groothandel uit en uiteindelijk namen zijn zonen Arno en Peter het bedrijf over.

Horeca

Leveranties aan de horecasector in de breedste zin van het woord werd de hoofdmoot. Sinds elf jaar zetelt het bedrijf op een prachtige zichtlocatie aan de Distributiestraat 63 in Giessen.

Nu lijkt de noodgedwongen nieuwe opgestarte verkoopactiviteit voor het bedrijf niet alleen een mooi pilot te zijn geweest maar ook het tijdstip, net voor de kerstdagen, is een perfecte bijkomstigheid.

Bezorgen én afhalen

“We spelen daar mooi op in”, onderstreept Peter Brugmans. “Ons assortiment leent zich er natuurlijk ook uitstekend voor. We spelen ook in op gemak. We bezorgen bij bestellingen vanaf 25 euro gratis aan huis. Overigens kunnen de bestellingen ook bij onze locatie in Giessen worden afgehaald.”

Het assortiment van Brugmans loopt qua kipproducten zeer uiteen. Behalve hele kippen is bijna alles te koop wat gerelateerd is aan het kipproduct.

Op de website worden o.a. kipburgers, kippendijen, kipgehakt, kipfilet, kipshoarma en kipschnitzels aangeboden.

Niet alleen kip

Maar het is niet alleen kip. “Ook kalkoen, wild en gevogelte staat in onze catalogus. En uiteraard de eieren”, vult Brugmans aan.

Speciaal voor de particuliere markt is ook een spaarkaart in het leven geroepen. Als kennismaking met de vernieuwde site biedt het poeliersbedrijf een korting van 2,50 euro op een bestelling met de volgende code: hetkontakt2020.

www.brug-ei.nl