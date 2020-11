‘In avonduren naar dokterspost in Altena, ‘s nachts naar Gorinchem’

ALTENA • Senioren Platform Altena pleit voor een combinatie van een mogelijke huisartsenpost in Altena en de post in Gorinchem.

Inwoners met spoedeisende klachten zouden dan in de avonduren en in het weekend terecht kunnen ‘ergens centraal in Altena’ en ’s nachts bij het Beatrixziekenhuis.

“Dat wil zeggen dat onze inwoners niet de Merwedebrug over hoeven als het nog druk is en omgekeerd hoeft de huisarts van de dokterspost deze gang ook niet te maken”, schrijft Ad de Graaf, voorzitter van Senioren Platform Altena, in een brief aan het college.

Bommelerwaard

Hij neemt daarbij de Bommelerwaard als voorbeeld. Daar is het zo dat de inwoners tussen 17:00 uur en 23:00 uur en in het weekend in Zaltbommel terecht kunnen. ‘s Nachts moet mensen naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis in ‘s-Hertogenbosch.

“Deze werkwijze zou ook in Altena welkom zijn”, stelt De Graaf, die voorstelt dat het college deze werkwijze ook onder de loep neemt.

Wethouder Shah Sheikkariem zegde eerder al toe de komst van een huisartsenpost naar Altena te onderzoeken.



Opgedeeld

De Graaf wijst erop dat de dokterspost in Gorinchem twintig jaar geleden is ontstaan, omdat niet alle huisartsen in Altena op één lijn zaten. Vervolgens is de streek opgedeeld.

“Geografisch een enorm groot gebied, van Leerdam tot aan Herwijnen en Andel. Voor de inwoners van Altena is het lastig om de afstand naar Gorinchem te overbruggen. Letterlijk, want de Merwedebrug is vaak het obstakel.”

Senioren Platform Altena vertegenwoordigt een belangrijk deel van de inwoners van Altena, ‘waarvan velen steeds minder mobiel worden gezien hun leeftijd, maar ook meer kans lopen de dokter nodig te hebben’, beschrijft de voorzitter.

Druk

“Dat geldt natuurlijk ook voor de overige inwoners van Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Molenlanden, Vijfheerenlanden en de vijf dorpskernen van de gemeente West Betuwe. De druk op de dokterspost zal hierdoor jaarlijks toenemen. Nu is het al zo dat inwoners het gevoel hebben dat die druk te groot is.”