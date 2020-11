Bierlokaal De Magistraat organiseert zaterdag tweede online pubquiz

ALMKERK • Bierlokaal De Magistraat uit Almkerk organiseert aanstaande zaterdag 21 november voor de tweede keer een online pubquiz.

Inmiddels hebben zich 65 teams ingeschreven die allemaal thuis een gezellige avond gaan beleven.

De eerste editie was een groot succes met 50 deelnemende teams.

Volgens de organisatie is het duidelijk dat de pubquiz in een behoefte voorziet. Zolang het bierlokaal gesloten blijft vanwege corona, zal er regelmatig een pubquiz worden georganiseerd.



Inschrijven

Via onderstaande website is het nog tot zaterdag 12:00 uur mogelijk om in te schrijven voor de aankomende pubquiz. Daar is ook het deelnamepakket voor de quiz te koop.

www.bierbrouwerijdemagistraat.nl