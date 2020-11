Levend klokkijken op de Verschoorschool

SLEEUWIJK • Klokkijken saai? Op De Verschoorschool in Sleeuwijk helemaal niet, want daar hebben de leerlingen van groepen 1, 2 en 3 levend leren klokkijken.

Malle Pietje was langs geweest in de klas en had alle cijfers van de klok door de war gehaald.

De kinderen hebben samen de cijfers weer op de goede plek gekregen, maar dit moest natuurlijk eerst geleerd worden.

Reuzenklok

In de speelzaal hadden zij een reuzenklok gemaakt en waren de kinderen zelf de wijzers. Groep 3 ging ook nog naar buiten om zelf de cijfers in de klokken te schrijven: een hoepel was de klok en een lang en kort stokje de wijzers.

Ondertussen gaven de leerlingen elkaar opdrachten om zelf de juist tijd aan te geven. De school zet het bewegend leren in om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de behoeften van de leerlingen, daarbij leren zij van en met elkaar.

Niet meer foppen

En ja, alle cijfers stonden uiteindelijk weer op de goede plek. Niemand kan de kinderen meer foppen/