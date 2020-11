Andelse kerken in actie voor voedselbank

ANDEL • De drie Andelse kerken starten vanaf maandag 23 november tot en met zaterdag 5 december een inzamelingsactie voor Voedselbank Altena.

Het doel is om 4000 euro in te zamelen om de zo’n 100 gezinnen in Altena die gebruik maken van de voedselbank in de laatste week van het jaar een mooi pakket te kunnen geven.

Vanwege corona wordt de actie online gehouden en gaan de kerken niet met enveloppen langs de deur.

Geld doneren kan o.a. door een gift over te maken op rekeningnummer NL 65 INGB 0001607304 van de zendingscommissie van de Geref. Kerk Andel p/a Andriëtte Peereboom 15, 4283 GP Giessen. ovv VOEDSELBANK ALTENA.