Hervormde kerk Sleeuwijk biedt ruimte om een geliefde te gedenken

SLEEUWIJK • In de hervormde kerk in Sleeuwijk wordt zondag 22 november de ruimte geboden om een geliefde te gedenken.

Zondag 22 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. In veel kerken worden dan de gemeenteleden herdacht die het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden.

Door hun namen te noemen en hun foto te laten zien brengen we hen, te midden van hun nabestaanden weer liefdevol in herinnering.

Licht

Nabestaanden steken in die dienst een gedachteniskaars aan de paaskaars aan en zetten die op de tafel op het liturgisch centrum.

“Zo symboliseren we ook dat het licht van Christus sterker is dan de dood en we bidden dat dat licht de nabestaanden tot steun en verlichting mag zijn op hun verdere levenspad. En zo strekken we ons ook al uit naar het feest van het licht met kerst”, zeggen predikant Adrian Blom, predikant en Gijsbert van der Beek, voorzitter van de kerkenraad van de hervormde gemeente Sleeuwijk.

Elk jaar steken ook veel gemeenteleden dan een kaarsje aan om een geliefde te gedenken. Dit jaar kan dat vanwege de coronamaatregelen maar in heel beperkte mate, omdat er niet meer dan 30 mensen aanwezig mogen zijn in de dienst.

“Omdat we weten dat velen dit een waardevol moment vinden, hebben we besloten hier ruimte voor te maken door op zondagmiddag 22 november van 13:00 uur tot 16:00 uur de hervormde kerk Sleeuwijk aan de Tienhont 3 hiervoor open te stellen. Iedereen in Sleeuwijk en omgeving die een geliefde wil gedenken door een kaarsje aan te steken aan de paaskaars en een moment stil te zijn in de kerkzaal is daartoe van harte uitgenodigd.”

Via de Korenaar kunnen bezoekers het kerkgebouw binnenkomen. Vandaar worden zij de weg gewezen door aanwezige kerkenraadsleden.

Anderhalve meter

Ook dan wordt vastgehouden aan het maximum van 30 mensen per zaal en aan de anderhalve meter afstand. Ook wordt iedereen gevraagd tijdens het lopen door het gebouw een mondkapje te dragen.

“Zo hopen we toch aan velen in de Sleeuwijkse samenleving ruimte te kunnen geven om een geliefde te gedenken in deze bizarre tijen. De hervormde gemeente Sleeuwijk stelt zijn kerkgebouw er graag voor open”, aldus Blom en Van der Beek.