De Pomp lanceert het pakket van Altena

ALMKERK • De Pomp in Almkerk lanceert in de aanloop naar kerst het pakket van Altena.

Met deze actie wordt niet alleen het jongerencentrum zelf ondersteund, maar ook de lokale ondernemers.

“In een ingewikkelde tijd als deze is het extra belangrijk om naar elkaar om te zien. Deze kerst kun je dat bijvoorbeeld doen door een pakket van Altena te sturen naar mensen in de buurt”, laat jongerenwerker Mathijs Vos van De Pomp weten.

“Dit pakket is gevuld met lekkernijen uit ons eigen Altena en is zorgvuldig samengesteld door een aantal vrijwilligers van De Pomp. Zij zorgen er ook voor dat dit pakket ook netjes wordt bezorgd.”

Lekkernijen

Het pakket is gevuld met allerlei lekkernijen uit de omgeving, zoals kaas van De Lange Hoeve uit Genderen, sappen van De Fruitschuur in Nieuwendijk/Werkendam, chocolade van de fabriek uit Andel en producten van korenmolen De Hoop uit Veen in.

Er zijn drie verschillende pakketten in drie verschillende prijsklassen. De pakketten zijn ook verkrijgbaar in een variant met bier van De Magistraat in Almkerk. Bezorgen is mogelijk en gratis in heel Altena. Pakketten zijn te bestellen via de website.

www.hetpakketvanaltena.nl