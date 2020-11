Efteling-medewerkers helpen mee in Almkerk

ALMKERK • Efteling-medewerkers bieden sinds maandag een helpende hand om o.a. teams in de ouderenzorg in Almkerk te ondersteunen en cliënten een fijne dag te bezorgen.

Ze gaan helpen bij allerlei werkzaamheden, behalve zorgwerkzaamheden. Denk aan bijvoorbeeld koffie, thee en maaltijden serveren, een tafel dekken op een woongroep, opruimen of schoonmaken, gezelschap houden of een stukje wandelen of fietsen met cliënten van ouderenorganisatie Mijzo.

Het gaat om een samenwerking tussen de Efteling en Mijzo, waar De Riethorst Stromenland per 1 januari samen met Volckaert en Schakelring in opgaat.

Maandag is een pilot met 30 medewerkers van de Efteling gestart. Op vrijwillige basis gaan zij aan de slag op vier van de 26 locaties van Mijzo. De locaties waar gestart wordt zijn in Waalwijk, Oosterhout en Almkerk.

Instructies

Van tevoren volgen de Efteling-medewerkers een e-learningmodule om de locaties te leren kennen en wat ze kunnen verwachten. Tevens krijgen medewerkers duidelijke instructies over hygiëne en het gebruiken van persoonlijke beschermingsmiddelen.

De tweede coronagolf is momenteel duidelijk merkbaar in de verpleeghuizen en houdt naar verwachting nog een tijd aan. Zorgmedewerkers hebben nauwelijks adem kunnen komen, constateert Mijzo. Om de kwaliteit van zorg te kunnen blijven leveren die cliënten van Mijzo gewend zijn en te zorgen dat medewerkers het vol kunnen blijven houden, wordt actief gezocht naar oplossingen en ondersteuning. Er ontstaan allerlei hulpinitiatieven.

Zo bieden onder meer vrijwilligers, familieleden, ex-zorgprofessionals, collega’s uit ondersteunende diensten en lokale ondernemers een helpende hand, vertelt bestuurder Mireille de Wee. “Het is hartverwarmend om te merken dat zoveel mensen de zorg een warm hart toedragen. Daar zijn we erg blij mee.”

Extra ondersteuning

Zoals ze eerder al heeft aangegeven, is binnen de locaties van Mijzo behoefte aan extra ondersteuning. Tegelijkertijd is door een economische tegenslag of door de strengere coronamaatregelen bij veel bedrijven in de regio het tegenovergestelde aan de orde. Zo is ook de samenwerking met de Efteling ontstaan.

“We bieden graag op deze manier onze hulp aan”, aldus Efteling-directeur Fons Jurgens.

“Onze medewerkers kunnen zich actief binnen de eigen regio inzetten voor een groot maatschappelijk probleem en de zorg ondersteunen en ontlasten. Hierdoor kunnen we als Efteling langer en zoveel mogelijk collega’s aan boord houden.”