Onderzoek naar huisartsenpost in Altena

ALTENA • Er komt een onderzoek naar de komst van een huisartsenpost in de gemeente Altena.

Wethouder Shah Sheikkariem deed dinsdagavond geen toezeggingen over de uitkomst daarvan, maar wil hij wel serieus aan de slag met het verzoek vanuit het CDA.

De motie van Wendy van Ooijen werd samen met Rieka Verbeek van Progressief Altena en Peter Noordergraaf van de SGP ingediend en kreeg aan het einde van de avond ook de steun van alle andere fracties.

“Afdwingen wordt lastig, zeker in deze tijd. Maar ik zie er zeker brood in om dit te onderzoeken”, zei Sheikkariem.

Volgens Van Ooijen heeft iedere inwoner van Altena recht op goede, snelle en bereikbare zorg in de avonden en weekenden en een huisartsenpost in Altena kan hierin voorzien.

Op een eiland

“We leven op een eiland en de dichtstbijzijnde huisartsenposten zijn in Gorinchem, Zaltbommel of Den Bosch. Daarvoor moeten we een eind rijden, over bruggen die wel eens open staan en dat maakt ons kwetsbaar”, betoogde ze dinsdag tijdens de behandeling van de gemeentebegroting.

De Merwedebrug is regelmatig afgesloten voor wegwerkzaamheden en files en de Heusdense burg is een ‘fileknelpunt’ geworden, constateert Van Ooijen daarnaast.

Geen realistische wens

Volgens Henri Boevé van AltenaLokaal is een huisartsenpost binnen de gemeentegrenzen geen ‘realistische wens’. Hij vergeleek Altena met gemeenten als Goeree-Overflakkee en Hoeksche Waard. “Daar is 40 kilometer rijden naar de huisartsenpost gewoon. Dan is de afstand voor inwoners van Altena relatief klein. Dat er wel eens een brug open staat is vervelend, maar daarop maak je geen beleid.”

Bovendien zou een huisartsenpost financieel niet haalbaar zijn. “Dit zijn de feiten. De verwachting is dus niet reëel, helaas”, sprak Boevé.

Van Ooijen antwoordde dat ze die feiten dan in ieder geval wel eens uitgezocht wil hebben.

Spoedeisende hulp

Ook waren er partijen die zich afvroegen of een onderzoek naar een huisartsenpost de discussie rondom de mogelijke sluiting van de spoedeisende hulp van het Beatrixziekenhuis in Gorinchem niet kruist.

Volgens wethouder Sheikkariem is dat niet het geval en SGP’er Peter Noordergraaf is het met hem eens. “We willen een onderzoek en dat is juist een sterk signaal, zeker met de ontwikkelingen nu.”