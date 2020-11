Politiek Altena eensgezind tegen sluiting spoedeisende hulp Beatrixziekenhuis

ALTENA • Alle politieke partijen in de gemeenteraad van Altena hebben zich uitgesproken tegen de sluiting van de spoedeisende hulp en de huisartsenpost bij het Beatrixziekenhuis in Gorinchem.

De gemeenteraad concludeert dat sluiting ‘onverantwoorde risico’s in acute zorgsituaties met zich meebrengt voor circa 250.000 inwoners van Gorinchem en gemeenten in de brede omliggende regio.’

Tijdens de behandeling van de begroting dinsdagavond riepen de partijen het college op om hun standpunt zo snel mogelijk kenbaar te maken bij de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Houtskoolschets

In een zogenoemde ‘houtskoolschets’ van het ministerie, over de inrichting en bekostiging van het zorglandschap in de toekomst, staat dat alledaagse acute zorg geconcentreerd moet worden in grote centra, waar alle voorzieningen beschikbaar zijn.

Dat betekent wel dat het aantal ziekenhuizen met een eigen spoedeisende hulp en intensive care, zoals het Beatrixziekenhuis, afneemt.

Kees de Waal, fractievoorzitter van Progressief Altena en dinsdagavond woordvoerder namens alle partijen, sprak over ‘allerlei vage plannen.’

Efficiency

“Allemaal mooi die efficiency, maar wij gaan uit van de belangen van onze inwoners en die hebben belang bij een spoedeisende hulp. Die is in Gorinchem en dat is ver genoeg.”

Wethouder Shah Sheikkariem ondersteunt de noodkreet van harte, ook al heeft burgemeester Egbert Lichtenberg samen met zijn collega’s uit de buurgemeenten eerder al een brandbrief naar minister Tamara van Ark van Medische en Sport gestuurd.

Handtekeningenactie

“Het is sowieso krachtiger als dit uit meerdere divisies komt”, aldus Sheikkariem, die de raadsleden ook wees op een handtekeningactie voor het behoud van de spoedeisende hulp. “Daar kunt u andere mensen nog op attenderen.”