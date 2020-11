Leerlingen Prinsentuin en Altena College aan de slag met duurzaamheid

REGIO • Leerlingen van het Curio Prinsentuin Andel en het Altena College gaan in 2021 aan de slag met duurzaamheid.

Nadat Jongerenraad Going4Altena aankaartte dat er vraag is naar meer onderwijs over duurzaamheid, onderneemt de gemeente Altena nu actie en ondersteunt zij scholen bij het invoeren van het duurzaamheidsprogramma Eco-schools.

Bij dit programma gaan scholieren aan de slag met duurzaamheid binnen de school. Ze gaan kijken wat de problemen zijn en hoe die opgelost kunnen worden. Scholen kunnen zelf kiezen aan welke thema’s gewerkt wordt.

Aan het eind van het programma kunnen ze een internationaal keurmerk ontvangen: de groene vlag. Het Curio Prinsentuin Andel en het Altena College hebben al toegezegd in 2021 te beginnen met het lesprogramma.

Onrust

De jongerenraad is blij met dit initiatief. “Wij merkten dat er onder jongeren onrust heerst over duurzaamheid. We horen vaak dat we nu op een kantelpunt zitten voor het klimaat, maar eigenlijk weten jongeren helemaal niet goed wat ze eraan kunnen doen”, zegt jongerenraadslid Zaïda Floren. “Als daar les over gegeven wordt en scholieren er zelf mee aan de slag kunnen, lijkt ons dat een goede oplossing.”

En daar was de gemeente het ook mee eens. “Voor volwassenen is het soms misschien moeilijk om vaste gewoonten aan te passen voor het klimaat, maar als jongeren dat van jongs af aan al leren zal dat veel gemakkelijker gaan”, zegt Peter van der Leeden, beleidsmedewerker duurzaamheid van de gemeente Altena.

Tegemoetkoming

“Omdat we het belangrijk vinden ondersteunen wij de scholen vanuit de gemeente met een tegemoetkoming in de kosten.” Met het Altena College en het Curio Prinsentuin Andel is de eerste stap gezet, maar wat Van der Leeden betreft blijft het daar niet bij.

“We zijn nu aan het kijken of andere scholen ook willen aansluiten en wat de mogelijkheden zijn voor de basisscholen in de gemeente.”