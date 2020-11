In memoriam: Ton Visser

WERKENDAM • De etalage van Foto Visser op Hoogstraat 22 is een stil eerbetoon aan fotograaf Ton Visser. In de etalage hangen foto’s van Ton, maar ook van zijn vader en opa. Ton Visser overleed 29 oktober op de leeftijd van 58 jaar.

Met zijn overlijden komt een einde aan meer dan honderd jaar fotografie door drie generaties Visser. Zijn opa Willem Visser (1886-1960) begon in 1908 met fotograferen, toen nog als hobby naast zijn eigen schildersbedrijf.

In 1946 deed hij zijn schildersbedrijf over aan zijn zoon Wim om zich helemaal toe te leggen op de fotografie. In 1954 volgde zijn zoon Ton Visser (1923-1994) hem op als fotograaf. Ton Visser jr. nam de fotowinkel in 1994 van zijn vader over.

In die meer dan 100 jaar zorgde de familie Visser voor vele onvergetelijke fotomomenten, zij maakte bruidsreportages, maar ook heel veel familiefoto’s.

Al die jaren bleef de fotozaak gevestigd op Hoogstraat 22. Ton Visser jr. was naast zijn fotozaak ook jarenlang voorzitter van ondernemersvereniging DES.

In die hoedanigheid was hij actief bij sintintochten, maar bijvoorbeeld ook bij de jaarlijkse Biesboschdag.

“Wij hebben Ton gekend als een warm persoon, die zich jarenlang onvermoeibaar inzette als voorzitter van de DES. Tijdens elk evenement en iedere vergadering of actie was Ton de drijvende kracht. Daarnaast was hij een bevlogen ondernemer met passie voor zijn vak als fotograaf”, zo schrijft het bestuur van de ondernemersvereniging in de rouwadvertentie.

De uitvaart was vrijdag in besloten kring.