Syrische Abdul begint garagebedrijf SAS in Werkendam

Abdul in zijn garagebedrijf in Werkendam.

WERKENDAM • De Syrische Abdul durfde het aan en is in deze coronatijd zijn eigen garagebedrijf gestart.

Sinds mei dit jaar is Abdul eigenaar van zijn garage SAS in Werkendam. ‘’In mijn ondernemingsplan heb ik mijn verwachtte klanten en inkomsten beschreven, maar dat loopt door deze coronaperiode helaas allemaal anders dan voorzien”

Toch blijft hij optimistisch en helpt hij vriendelijk de klanten met autopech. “Het komt goed.”

Aleppo

De passie voor auto’s zit in de genen. Abdul is geboren en opgegroeid in Syrië, in de miljoenenstad Aleppo. Al op jonge leeftijd hielp Abdul in de garage van zijn vader. En niet alleen Abdul. Ook zijn broers waren dagelijks te vinden in de garage.

Abdul is de vierde van zes kinderen in het gezin Saiadi. Allemaal jongens en allemaal dagelijks te vinden in de garage. “We zijn een hechte familie en we waren altijd samen. Het leven was goed. Tot de oorlog begon.”

In 2012 werd het onveilig in Aleppo, vertelt hij.

“Er werd geschoten en er werden raketten afgevuurd. Onze garage werd hard getroffen. Alle auto’s waren kapot. Met pijn in ons hart moesten we onze garage sluiten. In 2013 is mijn broer opgepakt door het leger van Assad. Ze hebben mijn broer ontvoerd. We hebben nooit meer iets van hem vernomen. Ik denk dat hij vermoord is. Hij laat een vrouw en een kind achter. Een jaar later stierf mijn vader. Hij liep over straat toen er een bom van IS explodeerde. Mijn vader heeft nog vijf dagen in het ziekenhuis gelegen, maar helaas. De vele bomsplinters in zijn hoofd zijn hem fataal geworden. Het was een zeer verdrietige tijd voor onze familie. We konden niet langer in Aleppo blijven. Het was onveilig en uitzichtloos. We hebben samen besloten dat ik een veiligere plek zou zoeken. Ik vertrok naar Libanon en ben vervolgens via Turkije en Griekenland in Nederland terechtgekomen. De reis duurde een aantal maanden. Het was een moeilijke tijd. Ik wist niet wat de toekomst mij zou brengen.”

Vriendelijke mensen

Abdul had gehoord dat de mensen in Nederland vriendelijk zijn.

“En ik kan nu vertellen dat dat echt waar is! Ik ben zo ontzettend goed geholpen. Daar ben ik enorm dankbaar voor. Toen ik na zeven maanden te horen kreeg dat ik door Nederland als vluchteling erkend werd, kreeg in een tijdelijke verblijfsvergunning en eindelijk een eigen huurwoning in Gorinchem. Er kwam ineens heel veel op mij af. Gelukkig was mijn buurman er voor mij. Henry was, naast mijn steun en toeverlaat, ook mijn taalcoach en inmiddels goede vriend.”

Na zes maanden bij autobedrijf Visser en een lange periode van voorbereiding was Abdul er klaar voor: zijn eigen bedrijf. Via de neef van buurman Henry kon hij een pand in Werkendam huren. Hij kreeg hulp van een bevriende boekhouder bij het maken van een ondernemingsplan.

En in mei 2020 kon hij de deuren openen van zijn autobedrijf SAS. “Het repareren van auto’s is altijd al mijn passie geweest. Ik ken alle automerken heel goed. Wat klanten prettig vinden is mijn bereikbaarheid. Even bellen of whatsappen en ik sta klaar.”

Autobedrijf SAS is gevestigd aan de Velsenstraat 10C in Werkendam en bereikbaar via autobedrijfsas@gmail.com en 06-24270677.