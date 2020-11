Sleeuwijkse buren wisselen van huis

SLEEUWIJK • Aart en Marja Troost zijn afgelopen weekend een deur verder verhuisd. Hun buren Mark en Dorota Klopstra bewandelden de omgekeerde weg.

Aart en Marja hebben twaalf jaar lang op Ridderpoort 11 in Sleeuwijk gewoond en Mark en Dorota woonden acht jaar op nummer 10. “Een heel mooi plekje in Sleeuwijk”, vertelt Marja. “Daarom willen we hier ook niet weg.”

Het huis is ook helemaal naar de zin van het echtpaar, ware het niet dat de tuin van nummer 11 flink wat groter is als de tuin van nummer 10 en Aart en Marja op een leeftijd gekomen zijn dat ze het onderhoud eigenlijk niet meer zo zagen zitten.

“Toen we van de buren hoorden dat zij juist een grotere tuin zouden willen, ging er een lampje branden”, vertelt Marja lachend.

Begin juni werden de eerste gezamenlijke verhuisplannen bij een kopje koffie besproken. De prijzen van de huizen, die los van de tuin en een ietwat andere indeling exact hetzelfde zijn, werden zonder tussenkomst van een makelaar en in goed onderling overleg bepaald en afgelopen weekend was het dan zover.

Logistiek

De gezinnen zijn inmiddels over, vertelt Marja maandagmorgen. In feite was het een verhuizing van een vol huis naar een ander vol huis, dus over de logistiek moest goed worden nagedacht. Kasten, wasmachines en ook de eerste verhuisdozen werden al voor het weekend overgebracht. Meubels en keukengerei wisselden in het weekend van adres.

“We hebben echt mazzel gehad met het mooie weer. Gelukkig konden we veel spullen even in de tuin kwijt en op het platte dak. We moesten wel even letten op welke verhuisdoos nou van wie was.”

Tekst gaat verder onder de foto.



foto: Jan Noorlandt

Tegelijkertijd moest rekening gehouden worden met de coronamaatregelen. Dat betekende dat tijdens de verhuizing geen hulp van familie en vrienden ingeschakeld kon worden, dat anderhalve meter afstand gehouden werd en dat de verhuizers mondkapjes op hadden. “Sommige dingen zijn echt te zwaar en moet je met z’n tweeën tillen. Dat deden we dan met een mondkapje op.”

Tekst gaat verder onder de foto.



foto: Jan Noorlandt

Deze maandagmorgen kijkt Marja met een goed gevoel terug op de verhuizing naar een deur verder. “Het is echt heel goed gegaan. En het is echt een lot uit de loterij dat Mark en Dorota dit ook wilden. Ik ben superblij met deze oplossing. Ik denk niet dat wij of onze buren hier spijt van gaan krijgen.”

Wel moet ze zich bij het doorgeven van de adreswijziging vaak even nader verklaren. “Vrijwel iedereen wil weten waarom we naar het huis van onze buren verhuisd zijn, maar als ik het dan uitleg snappen ze het wel.”