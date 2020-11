Verschoorschool geniet van schoolontbijt

SLEEUWIJK • Leerlingen van de Verschoorschool in Sleeuwijk schoven vrijdagmorgen op school aan bij het Nationaal Schoolontbijt.

Met elkaar hebben ze heerlijk gesmuld en genoten van de boterhammen, matzes en rozijnenbollen met kaas, kipfilet, appelstroop of andere soorten beleg, een eitje en melk of yoghurtdrank.

Daarnaast is met de klassen gepraat over het belang van gezond ontbijten.

Belangrijk

Gezond ontbijten is erg belangrijk, vindt ook de Verschoorschool in Sleeuwijk.

“Juist nu, wanneer je weerstand goed moet zijn om gezond te kunnen blijven meedoen willen we daar voldoende aandacht aan schenken. Helaas mochten vrijdag slechts een paar ouders even komen helpen, want normaal gesproken vinden we dat juist zo’n mooie kans.”