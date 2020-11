Nieuwe onderscheidingen: Parel en Schaal van Altena

ALTENA • Altena gaat inwoners en verenigingen die zich op een bijzondere manier inzetten voor de gemeenschap vanaf volgend jaar onderscheiden met de Parel van Altena en de Schaal van Altena.

De Parel van Altena is een ereteken voor personen die zich langdurig inzetten voor de gemeenschap van Altena.

In principe draagt een inwoner van de gemeente de kandidaat voor aan het college, maar het college kan zelf ook het initiatief nemen om een Parel van Altena toe te kennen aan personen die zich verdienstelijk hebben gemaakt.

De Parel van Altena bestaat uit een draaginsigne en een oorkonde.

Schaal van Altena

De Schaal van Altena is een jaarlijkse prijs voor verenigingen, stichtingen of organisaties die zich onderscheiden door hun inzet voor de gemeenschap en kent een wedstrijdelement.

Het college besluit ieder jaar aan welke van de genomineerde organisaties de schaal wordt uitgereikt.

Stimulans

De prijs is daarmee een stimulans voor organisaties om zich steeds maximaal te blijven inzetten. Er is maar één schaal per jaar. Het zijn de inwoners van Altena die organisaties kunnen nomineren.

De prijs bestaat uit een schaal en een oorkonde.

De gemeente laat binnenkort weten hoe inwoners en verenigingen genomineerd kunnen worden en hoe de procedure vervolgens precies verloopt.

De parel en de schaal vervangen vanaf 2021 de blijken van waardering van de voormalige gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem.