Hans Scherff na 43 jaar Jonker met pensioen

WAARDHUIZEN • Hans Scherff uit Waardhuizen gaat vrijdag na exact 43 jaar dienstverband bij Jonker Petfood met pensioen.

Op 7 november 1977 begon Hans Scherff als één van de eerste medewerkers bij Jonker Diervoerders in Veen. Hij werd daar aangenomen om de brokkenpers te bedienen.

Hijlke Jonker was als diervoederproducent, samen met zijn beide zonen Tjerk en Bert, eind jaren 70 bezig met een voorzichtige omschakeling naar honden en kattenvoer. Voor geperste hondenbrokken bleek een behoorlijke markt te zijn.

Hans was de aangewezen persoon om hier een behoorlijk steentje aan bij te dragen. Hij heeft 43 jaar lang zijn beste kunnen gegeven om een zo goed mogelijk product te produceren.

Handmatig

In de begin jaren moest de samenstelling van de verschillende ingrediënten nog handmatig bij elkaar gebracht worden in hamermolen en menger. Hans heeft dan ook velen jaren met een stortkar langs de verschillende opslagbunkers met grondstoffen gelopen, om zo telkens de benodigde 1000 kilo naar de stortput te rijden. Een behoorlijk zwaar werk.

Hij bediende niet alleen de brokkenpers, maar verpakte ook regelmatig zijn eigen geperste brokken in zakken van 5 t/m 25 kilo. Zo had hij van begin tot eind zicht op de kwaliteit van het product.

Keuren

Hans kon het eindproduct ook héél goed handmatig keuren op kwaliteit, geur en kleur. Een kleine afwijking kon hij dan ook aan de hand van de toegevoegde grondstoffen weer snel op het juiste niveau brengen.

Later ging het in de gemoderniseerde computergestuurde fabriek allemaal wat gemakkelijker en had Hans een dagtaak aan het brokken persen.

Mede ook door de verhoogde productiecapaciteit en de groter afname van de persproducten.

Hans was ook altijd een man van tijd, op tijd koffie en op tijd eten. Was het in Veen tussen de middag altijd naar huis, na de bedrijfsverplaatsing naar Waalwijk moest hij toch een broodtrommel aanschaffen.

Klokken

Sommigen ontwikkelingen waren voor Hans niet echt noodzakelijk. In klokken vóór aanvang en uit klokken ná werktijd was zo’n dingetje. ‘Je bent er gewoon op tijd, en je gaat ook weer gewoon op tijd’, is zijn credo.

Hans was voor zijn collega’s een man waar je van op aan kon, niets was te veel en altijd stond hij voor zijn collega’s klaar, zo laten zijn collega’s weten. “Na exact 43 jaar Jonker gaat hij met pensioen en mag hij van zijn vrije tijd gaan genieten.”