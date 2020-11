Bussen krijgen eigen plek bij Prinsentuin Andel

ANDEL • Het college wil een een speciale strook voor bussen aanleggen langs de Hoofdgraaf bij het Curio Prinsentuin in Andel.

In overleg met Curio Prinsentuin, vervoerder Arriva, Waterschap Rivierenland en de dorpsraad in Andel is besloten dat deze zogenoemde ‘busopstelstrook’ tussen het bestaande trottoir en de weg komt.

Verschoven

Een deel van de Hoofdgraaf buiten de bebouwde kom wordt daartoe in zuidelijke richting verschoven.

Door de bussen een eigen opstelstrook te geven, neemt de verkeersveiligheid toe en neemt de overlast af. De bussen staan namelijk niet meer op de weg, legt wethouder Hans Tanis uit.

Goede oplossing

“Ik ben blij dat we met de verschillende partijen tot dit voorstel zijn gekomen. De gekozen oplossing biedt ook ruimte voor het parkeren van auto’s tijdens drukke bijeenkomsten bij Curio Prinsentuin en bij partycentrum ‘t Buitenhoff. Kortom, een goede oplossing, die binnen afzienbare tijd is te realiseren.”

Het college stelt de gemeenteraad voor een deel van het eerder gereserveerde geld beschikbaar te stellen om de opstelplaatsen mogelijk te maken. Op dinsdag 15 december neemt de gemeenteraad hierover een besluit, zo is de planning.

Overlast

De overlast van wachtende bussen in de Hoofdgraaf is al jaren onderwerp van gesprek. Op schooldagen komen ongeveer 300 van de 600 studenten van Curio Prinstentuin met de bus.

Dit leidt in de middagen gedurende circa twintig minuten tot bijna 100 meter aan stilstaande bussen op de rijbaan. Daardoor ontstaat een wegversmalling, die passeren voor auto’s en fietsers lastig en gevaarlijk maakt.