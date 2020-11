Weekcijfers: 300 nieuwe coronabesmettingen in Altena

ALTENA • Het aantal mensen in Altena dat afgelopen week positief is getest op het coronavirus is met zo’n 300 gestegen ten opzichte van vorige week dinsdag.

Dat blijkt uit de nieuwe statistieken van het RIVM. Vorige week dinsdag lag het aantal besmettingen in Altena nog op 827, deze dinsdag is dat aantal 1128.

Het aantal ziekenhuisopnames is deze week gestegen van 39 naar 40. In dezelfde periode is één persoon overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Daarmee komt het totaal op negentien.