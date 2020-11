Sinterklaas zet dit jaar geen voet aan wal in Altena

ALTENA • Overal in Altena gaat een streep door de intocht van Sinterklaas. De coronamaatregelen laten een zorgeloos feest niet toe.

Vanwege de maatregelen worden geen vergunningen afgegeven voor evenementen, dus ook niet voor sinterklaasintochten.

Bij de organisaties van de intochten in de kernen is de teleurstelling groot. Met pijn in het hart moeten ze meedelen dat Sinterklaas en zijn pieten dit jaar niet welkom geheten kunnen worden in de dorpen.

“Ik wil niet dat er kinderen of pieten ziek worden, daardoor kunnen we dit jaar elkaar niet ontmoeten”, schrijft de sint hoogstpersoonlijk op de Facebook-pagina van De vrienden van Sinterklaas Hank.

Haken en ogen

Het organiserende comité in Genderen had nog wel plannen voor een rondtocht van Sinterklaas door het dorp als alternatief voor de intocht, maar ook dat kan vanwege de coronamaatregelen niet doorgaan. “De regeltjes worden zó aangescherpt, dat we het voor dit jaar niet meer zien zitten om iets te organiseren. Te veel haken en ogen”, zegt Conny de Jong namens het comité.

Zij wijst daarbij ook op de onzekerheid rondom eventuele nieuwe maatregelen. “Dat maakt het erg lastig om nog iets leuks te bedenken. Erg jammer dat het dit jaar niet door kan gaan, want normaal gesproken is de intocht in Genderen echt iets groots. Het comité begint al in augustus met de voorbereidingen.”

Wandelvereniging Wandelvreugd haalt voor het eerst in 35 jaar de intocht van de agenda. Bij de Wijkse Bol, waar de goedheiligman ieder jaar aanmeert, kan onvoldoende afstand worden gehouden en het publiek overstijgt al snel de maximale groepsgrootte die toegestaan is door de coronamaatregelen, vertelt Wandelvreugd-voorzitter Ad Vos.

“Voor de vergunningaanvraag moeten wij bijvoorbeeld aangeven hoeveel mensen we op straat verwachten. Daar kunnen wij nooit garanties over geven.” Om dezelfde reden heeft het idee voor een toer door het dorp het niet gehaald.

Vos begrijpt wel dat de gemeente en de veiligheidsregio streng zijn als het gaat om de organisatie van evenementen. “Het is erg jammer, maar ik snap de bezorgdheid heel goed, want het aantal COVID-patiënten in Altena rijst de pan uit.”

Kleurplaat

In Nieuwendijk kunnen kinderen met de kleurplaat uit de Pakjes Courant, die jaarlijks wordt uitgegeven en verspreid onder de Nieuwendijkse kinderen, een prijs winnen. Wie zijn of haar kleurplaat in komt leveren bij Eetcafé Marie kan rekenen op een leuk presentje en de winnaars krijgen op zaterdag 14 november, de dag waarop de intocht gepland stond, hun prijs coronaproof thuis afgeleverd.

Ook in Almkerk gaan kinderen aan de slag met een kleurplaat. “En het verhaal is dan dat ze die voor het raam hangen, zodat Sinterklaas weet waar hij de cadeautjes moet bezorgen”, zegt Jasper van der Stelt. Hij is voorzitter van Stichting Winterfeesten Almkerk, die dit jaar het alternatief voor de intocht organiseert. “Al die kinderen krijgen dan een cadeautje bezorgd. Ouders kunnen daarvoor hun kinderen via de website opgeven”, vertelt hij.

‘Iets leuks’

Sinterklaasstichting Woudrichem is nog bezig met ‘iets leuks’ binnen de geldende maatregelen, staat op de Facebook-pagina te lezen. “We willen erg graag. Nu is het de vraag of het ook kan”, laat voorzitter Jonna Bouwman weten. “Samen met de gemeente zijn we in overleg wat we wel en niet kunnen realiseren.”

Zeker is al wel dat het jaarlijkse pietensportfeest niet doorgaat, net als de pepernotenfabriek van Kinderopvang Buitengewoon. In samenwerking met de bibliotheek wordt daar nog wel gekeken naar een alternatief, zoals een filmpje voor de kinderen van Woudrichem. Daarnaast liggen meerdere scenario’s klaar, afhankelijk van eventuele nieuwe coronamaatregelen.

Werkendam zou Sinterklaas verwelkomen met een drive-thru, maar de organisatie hield deze week op Facebook al wel een slag om de arm. Mensen die verder op de hoogte willen blijven van het laatste nieuws over sintactiviteiten in het dorp kunnen terecht op de website en de Facebook-pagina van DES Club van Sinterklaas.

Wél op scholen

Ook burgemeester Egbert Lichtenberg vindt het jammer dat de sinterklaasintochten in Altena dit jaar niet door kunnen gaan. “In de eerste plaats voor alle kinderen, die daar toch ieder jaar weer naar uitkijken”, zegt hij.

“Maar ook voor de organiserende comités, die zo hun best doen om van dit feestje en echt festijn te maken. Er waren in veel kernen mooie plannen om Sinterklaas en zijn pieten coronaproof te ontvangen, maar dat kan helaas niet doorgaan. Ik wil de comités enorm bedanken voor alle moeite die zij zich getroost hebben en laten we er samen op vertrouwen dat een mooie ontvangst in 2021 weer de normaalste zaak van de wereld is.”

De sint en zijn gevolg zijn wél welkom bij scholen en de kinderopvangorganisaties, benadrukt de burgemeester. “Ik hoop dan ook van harte dat veel kinderen hen daar toch kunnen ontmoeten.”