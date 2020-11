Dag van de Mantelzorg live te volgen bij Altena TV

REGIO • In de gemeente Altena besteden Trema en Altena TV aandacht aan de landelijke Dag van de Mantelzorg.

Op deze dag is er aandacht voor het werk van mantelzorgers en worden ze in het zonnetje gezet.

Elk jaar organiseert Trema een gezellig samenzijn voor mantelzorgers met een leuk afwisselend programma, maar dat kan dit jaar niet doorgaan vanwege het coronavirus.

Uitzending

Samen met Altena TV wordt daarom een speciale uitzending voor mantelzorgers gemaakt. Een gezellig programma met interessante ontmoetingen van mensen uit de regio.

Op dinsdag 10 november om 10:30 uur begint de uitzending, die in de gemeente Altena te volgen is via kanaal 40 (Ziggo) en kanaal 1414 (KPN). Het programma is ook te volgen via de livestream van Altena TV: https://www.altenatv.nl/video/livestream/.

Het programma is ook terug te kijken via de websites van Altena TV en Trema.